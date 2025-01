Calolzio. La Protezione Civile al lavoro sul torrente Gallavesa

Mattinata di lavoro quella di oggi, domenica

“Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato nonostante il freddo pungente”

CALOLZIOCORTE – Nell’ambito del bando di regione Lombardia Fiumi Sicuri, la Protezione Civile di Calolziocorte ha effettuato il primo intervento di pulizia nella mattinata di oggi, domenica 12 gennaio. Il gruppo si è ritrovato sfidando il freddo pungente per ripulire un tratto del torrente Gallavesa, al confine tra Calolziocorte e Vercurago.

“E’ stato fatto un lavoro certosino – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi -. Ringrazio personalmente tutti coloro che, nonostante la temperatura sotto lo zero, hanno lavorato per ripulire da arbusti e sterpaglie il tratto di torrente, mantenendo fede a quanto concordato durante le riunioni organizzative. Il cronoprogramma prevede un secondo intervento tra 15 giorni lungo il torrente Serta. Un plauso a tutti per il prezioso impegno”.