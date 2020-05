Calolzio. La scuola dell’infanzia Caterina Cittadini in gita (virtuale) a Le Cornelle

Una visita al parco faunistico in diretta live

“Domande, curiosità e la possibilità di vedere il dietro le quinte”

CALOLZIOCORTE – Occhi sgranati, dita puntate sullo schermo e una pioggia di domande per le due guide, a distanza, del Parco faunistico Le Cornelle. La scuola dell’infanzia Caterina Cittadini nella mattinata di ieri, giovedì 28 maggio, è andata in gita.

Avete capito bene. Una cinquantina di bambini dai 2 ai 6 anni, “accompagnati dai genitori”, hanno potuto visitare il famossissimo parco faunistico direttamente da casa: “Ovviamente, a causa dell’emergenza sanitaria e del blocco di tutte le attività scolastiche, anche la gita che avevamo organizzato è saltata – spiega l’insegnante Simona Botti -. Abbiamo comunque contattato il parco per capire se avessero a disposizione del materiale video da poter far vedere ai bambini. Leonardo, gentilissimo, ha montato un bellissimo video con tanto di dedica finale che abbiamo mostrato ai bimbi”.

Successivamente, però, è arrivata una sorpresa fantastica: la scuola dell’infanzia calolziese è stata contattata dal parco in merito alla possibilità di poter visitare il parco attraverso una diretta live. E così, ieri mattina, i bimbi sono andati in gita… stando a casa: “E’ stata un’esperienza davvero arricchente, mi ha sorpreso la grande partecipazione dei bambini che hanno tempestato di domande le nostre guide, i bravissimi Leonardo e Roberto”.

I piccoli, oltre al giro ufficiale, attraverso la diretta live hanno potuto vedere anche il dietro le quinte del parco: sono entrati in cucina per osservare come si preparano i pasti dei vari animali, hanno assaporato l’emozione di dar da mangiare ai pinguini di cui hanno potuto vedere le uova che si schiuderanno a breve e sono riusciti a ‘vedere da vicino’ i pipistrelli.

Una modalità di visita innovativa che il parco ha sperimentato con la scuola Caterina Cittadini: “E’ stata un’esperienza davvero unica, molto coinvolgente. I bimbi, grazie alle domande in diretta, hanno potuto approfondire e soddisfare tante curiosità. E’ stata davvero una bella opportunità che vale la pena vivere”.