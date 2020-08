Calolzio. La solidarietà degli Alpini non si ferma, donazioni a Lilt e Hospice il Nespolo

Il gruppo Alpini Pippo Milesi al fianco di due realtà del territorio

Venerdì 4 settembre in piazza Vittorio Veneto una messa per le vittime del covid

CALOLZIOCORTE – Se è vero che la pandemia ci ha messo e ci sta mettendo ancora a dura prova, ci sono valori che resistono ed è impossibile mettere in ginocchio. E’ il caso della solidarietà, valore che da sempre caratterizza il Gruppo Alpini di Calolziocorte – Pippo Milesi.

Nei giorni scorsi gli Alpini guidati dal capogruppo Claudio Prati hanno donato 3.500 euro alla Lilt di Lecco (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e 300 euro all’Hospice Il Nespolo di Airuno.

“Purtroppo, a causa della pandemia, il tradizionale pranzo annuale è stato annullato e così non si è svolta nemmeno la tradizionale cerimonia di consegna dei fondi che raccogliamo attraverso le varie iniziative organizzate durante l’anno sul territorio – hanno detto gli Alpini -. Così nei giorni scorsi abbiamo disposto i bonifici a favore delle due preziose realtà del nostro territorio che tradizionalmente sosteniamo”.

Gli Alpini di Calolzio e gli Alpini di Rossino, insieme all’amministrazione comunale, hanno poi organizzato per il 4 settembre la celebrazione di una Santa Messa in ricordo di tutte le vittime del covid. La messa si svolgerà in piazza Vittorio Veneto alle ore 20.