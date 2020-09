Calolzio. Laurea in comune, la sala consiliare a disposizione degli studenti

La nuova iniziativa dell’amministrazione

Ecco come fare per prenotare la sala

CALOLZIOCORTE – L’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente la sala consiliare per dare la possibilità ai ragazzi di laurearsi dal vivo insieme a parenti e amici, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. La sala del Consiglio garantirà la solennità di un momento da celebrare degnamente per il suo grande valore.

“E’ possibile chiedere la sala consiliare se sei un laureando o una laureanda che risiede a Calolziocorte. La sala consiliare è disponibile, fatto salve esigenze istituzionali prestabilite, dal lunedì al giovedì nelle seguenti fasce orarie 9.00-13.00 e 14.00-17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00“.

Come si prenota

Per prenotare la sala consiliare è necessario compilare il modulo di richiesta, allegare la copia di un documento di identità valido e inviare tutto via mail a biblioteca@comune.calolziocorte.lc.it. Importante: la richiesta deve arrivare almeno 20 giorni prima della data della discussione.

Gli uffici verificheranno la disponibilità della sala consiliare e le questioni tecniche, poi lo studente verrà contattato per sapere se la richiesta è stata accettata. Il comune mette a disposizione la sala consiliare allestita con le infrastrutture multimediali messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale per garantire lo svolgimento della discussione e sarà presente il responsabile tecnico del Comune.

Qualche regola da rispettare

In sala Consiglio potranno essere presenti al massimo 20 persone. Qualche giorno prima della discussione (almeno 48 ore prima) lo studente dovrà inviare una mail con i nomi, cognomi, indirizzi e contatti telefonici di tutti quelli che parteciperanno. E’ essenziale rispettare le regole di sicurezza e del distanziamento fisico-sociale previste dall’emergenza Covid-19. Nella sala si dovrà svolgere soltanto la discussione della tesi in modalità telematica e/o la proclamazione e non potranno tenersi festeggiamenti che prevedono rinfreschi e quant’altro, oltre a non potersi trattenere oltre il tempo necessario.