Calolzio. Mercato a San Martino, consiglio comunale per modificare il regolamento

Il 5 novembre il consiglio si ritroverà per consentire la deroga
Garantire il regolare svolgimento del mercato settimanale nella festa patronale dell’11 novembre
CALOLZIOCORTE – Al fine di garantire il regolare svolgimento del mercato settimanale nella giornata di martedì 11 novembre, in concomitanza con la festività di San Martino, l’Amministrazione comunale convocherà un Consiglio Comunale per il giorno 5 novembre.
L’obiettivo è procedere alla modifica del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, così da consentire una deroga alle disposizioni attualmente vigenti e permettere lo svolgimento del mercato anche in tale data.