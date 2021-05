Recuperati ulteriori 30 posti auto all’inizio del mercato verso viale De Gasperi

L’assessore Caremi: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Fiva e Anva per cercare di accontentare tutti”

CALOLZIOCORTE – Il mercato di Calolziocorte si avvia alla conclusione di un percorso cominciato ormai qualche anno fa, quando fu realizzata la tangenzialina che consentì la pedonalizzazione del tratto di strada davanti al Dancing. Un lavoro lungo cominciato con l’ascolto delle diverse esigenze di tutti gli ambulanti e che ha visto la conclusione di un primo step nel settembre 2019.

Poi è arrivato il covid ma l’amministrazione, in particolare gli assessori Luca Caremi e Dario Gandolfi, non hanno mai smesso di lavorare a tutta una serie di piccoli aggiustamenti per arrivare a un assetto definitivo che potesse soddisfare tutti gli operatori e la numerosa clientela.

“In questa ultima fase è stato uniformato il tratto davanti al Dancing Lavello, questo ci ha consentito di recuperare alcuni metri accorpando le bancarelle in quel tratto – ha spiegato Caremi -. Questa piccola revisione ha permesso di ricavare ulteriori 30 posti auto oltre la sbarra che oggi chiude il transito della vecchia strada dall’incrocio con la tangenzialina verso il Dancing. Abbiamo poi standardizzato l’utilizzo del parcheggio accanto al Dancing Lavello affidando alla proprietà della struttura la cura e la gestione del piazzale che sarà ancora più importante in questi mesi (ce ne vorranno circa 6, ndr) in cui si sta lavorando alla realizzazione del nuovo parcheggio dietro al Monastero, tra via Lavello e via Padri Serviti“.

Quando anche gli ultimi lavori saranno terminati ci saranno tre grossi parcheggi (al inizio, al centro e alla fine del mercato) garantendo un afflusso dei clienti su tutti i lati e mettendo tutti gli ambulanti nelle medesime condizioni: “Il nostro mercato è un fiore all’occhiello, forse il più bello della provincia – ha detto Caremi -. Questi ultimi interventi sono stati molto apprezzati dagli operatori. Abbiamo lavorato a stretto contatto con le associazioni di categoria Fiva e Anva per arrivare a un risultato che potesse accontentare tutti”.

Il mercato di Calolzio rappresenta un’attrattiva commerciale per tutto il territorio: “Un ruolo fondamentale lo gioca la qualità degli operatori – ha concluso Caremi – noi abbiamo fatto la nostra parte per migliorare ancora un mercato che, ci auguriamo, possa richiamare un numero sempre maggiore di clienti”.

L’amministrazione comunale, a seguito della definizione della nuova area mercatale, ha voluto omaggiare un video una realtà commerciale del territorio tra le più vivaci e rinomate che, ogni martedì, attrae migliaia di persone del territorio e offre un servizio di prima qualità agli utenti.