La dirigente scomparsa improvvisamente nel marzo scorso verrà ricordata con un concorso

L’amministrazione ha deciso di istituire anche il premio “Giovani Talenti” dedicato agli Under 30

CALOLZIOCORTE – Un minuto di silenzio per ricordare la dirigente Lisa Amicarella scomparsa improvvisamente a soli 48 anni di età. E’ cominciato così il consiglio comunale di ieri, lunedì, a Calolziocorte.

“La scomparsa della dottoressa Lisa Amicarella (nella foto in alto) ha lasciato un grande vuoto all’interno della nostra amministrazione comunale – ha ricordato il sindaco Marco Ghezzi -. Avevamo un rapporto molto stretto e professionalmente aveva un taglio improntato alla grande città e questo mi piaceva molto”.

Il sindaco, poi, ha ringraziato la dottoressa Elisabetta Gandolfi, ex dirigente in pensione da pochi mesi, per aver accettato di dare una mano gratuitamente al comune in una fase anche abbastanza complicata.

“In Giunta abbiamo pensato di intitolarle alla dottoressa Lisa Amicarella un premio che era stato pensato proprio da lei in collaborazione con il consigliere Eleonora Rigamonti – ha annunciato il sindaco -. Il Premio Lisa Amicarella – Calolzio a Calori, vedrà coinvolti gli studenti della scuole calolziesi che saranno chiamati a esprimersi in tre diverse attività: grafico, giornalistico, artistico. Una giuria composta da amministratori e persone competenti nei tre diversi ambiti valuterà le opere. Un modo per ricordare anche in futuro il suo passaggio a Calolzio”.

Durante il consiglio è stata approvata anche l’istituzione del premio “Giovani Talenti Calolziesi”. Un premio riservato a ragazzi sotto i 30 anni che si sono distinti in ambito culturale, sportivo e artistico e abbiano dato lustro al comune di Calolziocorte.

Un premio biennale che si alterna al Premio San Martino e che verrà assegnato, a partire da quest’anno, in una cerimonia all’interno degli eventi del Maggio Calolziese o durante la seduta del consiglio comunale. Le candidature devono pervenire all’ufficio protocollo entro il 15 aprile, unica eccezione quest’anno in cui la scadenza è stata posticipata al 30 aprile per motivi organizzativi.

“Ai premiati verrà consegnata una pergamena – ha detto il consigliere Eleonora Rigamonti -. Abbiamo studiato una formula che possa premiare tutti i ragazzi meritevoli. Saremo chiamati a valutare solo se il candidato è meritevole o meno, quindi potranno essere premiati anche più ragazzi”.