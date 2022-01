L’iniziativa dei medici della Cooperativa Cosma. Il comune mette a disposizione lo spazio

L’assessore Balossi: “Già a fine dicembre ci eravamo mossi individuando i locali idonei”

CALOLZIOCORTE – Il comune di Calolziocorte metterà a disposizione uno spazio nelle sale espositive, dietro al municipio, per permettere di effettuare i tamponi e far fronte a un’emergenza che si è acuita con il ritorno a scuola degli studenti. Saranno invece i medici di medicina generale della cooperativa Cosma ad effettuare i test, proprio loro nelle scorse settimane hanno inoltrato la richiesta all’Ats Brianza che avrebbe dato il via libera per aprire un punto tamponi anche in città.

“Se tutto va bene, come sembra, nel giro di pochissimo aprirà un punto tamponi nella sale espositive dietro al municipio, nello studio dove fino a inizio gennaio riceveva il dottor Jacopo Villa – ha confermato l’assessore ai Servizi Sociali Tina Balossi -. Come comune ci siamo messi a disposizione fin da subito, già da fine dicembre abbiamo dato la nostra disponibilità a individuare uno spazio per chi voleva e poteva effettuare tamponi”.

Quindi si è aperto subito il dialogo con i medici della cooperativa Cosma con cui in passato c’è già stata grande collaborazione: “Loro hanno portato avanti la richiesta con Ats Brianza e proprio in queste ore sono arrivati tutti i permessi necessari – ha continuato l’assessore Balossi -. Per quanto ci compete mettiamo a disposizione un posto funzionale e adatto per questo tipo di attività”.

Maggiori dettagli sulle modalità di accesso si sapranno a breve, ma si potranno rivolgere al nuovo punto tamponi chi ha sintomi e chi ha terminato il periodo di quarantena. Un valido aiuto alle farmacie che proprio in questi giorni spesso sono prese d’assalto dai cittadini che hanno bisogno di effettuare un test.