Calolzio. Nonna Lina festeggia 100 anni: “Sono contenta della mia vita”

Adelina Perovani ha festeggiato il secolo di vita

“Sono contenta della mia vita: povera ma onesta e felice

CALOLZIOCORTE – Grande festa per nonna Lina, Adelina Perovani, che ha compiuto 100 anni. Ancora in ottima forma, l’abbiamo incontrata nella sua casa a Calolziocorte dove i figli e i parenti l’hanno festeggiata. A farle visita, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, anche l’assessore ai servizi sociali Tina Balossi che le ha donato un omaggio floreale e un libro.

Nonna Lina è ancora lucidissima ed è lei stessa a raccontarci la sua vita fatta di sacrifici e semplicità: “Sono nata a San Gregorio, frazione di Cisano Bergamasco, il 20 gennaio 1920, ultima di 12 figli, sono la più longeva. Ho lavorato diversi anni in filanda, a Cisano Bergamasco. A che età ho cominciato? Non me lo ricordo ma ero piccolina”.

Era ancora una ragazza quando sono arrivati gli anni bui della Seconda Guerra Mondiale segnati da tanta povertà: “Nel 1948, però, ho conosciuto quello che poi sarebbe diventato mio marito, Angelo Butta, era tornato proprio quell’anno dalla guerra d’Africa. Ricordo che la prima volta ci siamo incrociati per strada mentre andavo a prendere il latte”.

Nel 1950 le nozze e il trasferimento a Calolzio, in frazione Tovo, dove ha vissuto fino al 1960, per poi spostarsi poco lontano, in vicolo Maglio, dove con il marito ha costruito la nuova casa. Dal matrimonio sono nati tre figli, due viventi, Danilo e Mariella. Dopo qualche anno dalla morte del marito, avvenuta nel marzo 1991, si è trasferita in centro città dove attualmente vive. La signora Perovani ha festeggiato circondata dall’affetto dei due figli e di tutti i famigliari, in particolare dei quattro nipoti e dei due pronipoti, un terzo è in arrivo.

Emozionata per questo importante traguardo ha ringraziato tutti: “Sono contenta della mia vita – ha detto -. E’ stata una vita povera ma onesta e felice”.