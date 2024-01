Calolzio. Nuove telecamere in via De Gasperi, maggior controllo e contrasto al degrado

I fondi (35.000 euro) sono stati stanziati dalla Provincia sulla base di un accordo con Regione

Le telecamere fisse saranno utili per prevenire l’abbandono dei rifiuti e per una maggior sicurezza

CALOLZIOCORTE – Con delibera del consiglio provinciale di gennaio del 2023, l’ente Provincia ha stanziato, sulla base di un accordo di collaborazione con Regione Lombardia, 200mila euro finalizzati all’esecuzione di interventi di riqualificazione ecologica delle strade provinciali e di prevenzione dell’abbandono dei rifiuti.

Il comune di Calolziocorte si è reso disponibile per questa sperimentazioni ed è stato quindi individuato come area pilota: i fondi destinati a Calolziocorte (circa 35.000 euro) sono perciò stati utilizzati per la realizzazione di infrastrutture e dotazioni per la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade, e quindi nello specifico con l’installazione di telecamere fisse posizionate lungo viale Alcide De Gasperi.

Ovviamente l’installazione delle telecamere, oltre ad essere utile per contrastare l’abbandono dei rifiuti, ha anche lo scopo di consentire un maggiore controllo dell’area e quindi di garantire una maggior sicurezza. E’ intendo dell’amministrazione quello di proseguire con l’installazione di ulteriori telecamere sino al piccolo molo, avendo così una copertura completa di quella parte di lungofiume maggiormente interessata da fenomeni di degrado.