Calolzio. Palazzetto rimesso a nuovo e via le vecchie barriere al Lavello

Due inaugurazioni nei prossimi giorni al Lavello

Via i cubi giganti vicino al Monastero, rimesso a nuovo il palazzetto

CALOLZIOCORTE – A Calolzio è tempo di novità. E’ stata un’estate di lavoro quella che sta per concludersi per l’amministrazione che, nei prossimi giorni, inaugurerà le nuove barriere antisfondamento al Lavello, poste in fondo a via Padri Serviti, e un palazzetto del Lavello rimesso a nuovo.

Sabato 7 settembre, alle 11, nei pressi della chiesa del Lavello i blocchi di cemento posti a protezione dell’isola pedonale lasceranno spazio a un’opera realizzata in collaborazione con gli studenti dell’istituto Rota e che avrà la stessa funzione di protezione ma con un tocco artistico. L’amministrazione, poi, sta pensando alla riqualificazione del parcheggio sterrato dietro al monastero e i soldi potrebbero arrivare da un bando.

Si sono conclusi invece i lavori al palazzetto del Lavello che sono durati circa due mesi per un importo di oltre 150 mila euro.

“Abbiamo sistemato tutta la guaina del tetto che aveva circa 30 anni e, a causa dell’usura, presentava infiltrazioni d’acqua – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Dario Gandolfi -. Contestualmente sono state rifatte tutte le termostrisce visto che più del 50% erano fuori uso. E’ stato tolto il vecchio parquet e rifatto con uno spessore di 22 millimetri e poi abbiamo rifatto tutte le protezioni laterali”.

Lavori anche negli spogliatoi che sono stati ritinteggiati ed è stata fatta la manutenzione alla parte idraulica: “Adesso ci auguriamo che chi fruisce di questo palazzetto lo tratti con riguardo seguendo le regole”.

L’Ac Calolzicorte, invece, ha curato in modo particolare il manto erboso del campo da calcio che, alla vigilia dei campionati, si presenta in condizioni perfette: “Un plauso all’Ac Calolzio che ha fatto un gran lavoro – ha concluso Galdolfi -. C’è un campo in ottime condizioni e anche l’ambiente circostante è stato ripulito”.

L’inaugurazione ufficiale del nuovo palazzetto è in programma venerdì 13 settembre alle ore 18.