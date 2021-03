Dopo il chiarimento del Parco Adda Nord arriva quello del sindaco: “Notizie infondate”

Anche Luca Bizzarri, volto noto della Tv, interviene via Facebook sulla questione calolziese

CALOLZIOCORTE – Dopo il chiarimento giunto venerdì scorso da Mario Girelli, direttore del Parco Adda Nord, non si placano le polemiche e il clamore mediatico in merito alla notizia, smentita più volte anche dall’amministrazione comunale di Calolzio, dell’abbattimento di 200 piante nel parco di viale De Gasperi.

Già il Parco Adda Nord aveva spiegato attraverso la nota come l’intervento in programma sia un lavoro di manutenzione e miglioramento della vegetazione, legato al decoro dell’area attraverso il taglio di specie arbustive. Questo non è bastato perché la notizia, che ha fatto nasce anche una petizione on-line, è diventata virale sui social tanto che lo stesso sindaco Marco Ghezzi è dovuto intervenire con un breve video di chiarimento in cui ha parlato di “notizie infondate”.

La questione ha valicato i confini della città e, attraverso i social, è arrivata anche a Luca Bizzarri, volto noto della televisione, che in un primo momento si era espresso in maniera critica attraverso la sua pagina Facebook per poi correggere il tiro dopo la smentita dell’amministrazione (“Dice il Comune che questa notizia è falsa. Chissà cosa succederà adesso…”). E infatti, anche sotto quel post, come fatto in precedenza sulla pagina “Sei di Calolzio se…”, è stato l’assessore calolziese Luca Caremi a cercare di fare chiarezza spiegando come stanno in realtà le cose.