Calolzio, Piazzale Padre Turoldo, il programma della cerimonia di intitolazione

Il programma è stato aggiornato

Appuntamento il 3 luglio alle ore 10

CALOLZIO – Una giornata dedicata alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione del territorio. Venerdì 3 luglio, alle ore 10, presso l’area antistante il Monastero di Santa Maria del Lavello, si terrà la cerimonia di intitolazione del piazzale a Padre David Maria Turoldo, sacerdote dei Servi di Maria e poeta, tra le figure più significative del cattolicesimo italiano del Novecento.

Il programma della manifestazione è stato aggiornato come segue. Si aprirà con l’apposizione della targa delle ditte Cartiera dell’Adda e Sime Energia. Alla cerimonia interverranno il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi, il consigliere delegato alla Cultura del Parco Adda Nord Ignazio Ravasi, il sindaco di Olginate Marco Passoni e i rappresentanti delle due aziende.

Seguirà il momento centrale della giornata con l’intitolazione del piazzale a Padre David Maria Turoldo (1916-1992), religioso, poeta e intellettuale che ha lasciato un segno profondo nella cultura e nella spiritualità italiana.

Per l’occasione interverranno Padre Espedito d’Agostini, priore dell’Abbazia Sant’Egidio di Fontanella, e il professor Mauro Manzoni, sindaco di Varenna e autore dei volumi Il volto di Dio nella poesia di David Maria Turoldo e L’innario turoldiano. La fede cantata dal poeta Padre David Maria Turoldo. Nel corso della cerimonia sarà inoltre letta la motivazione che ha portato alla decisione di dedicare il piazzale al religioso.

A conclusione dell’iniziativa è prevista la benedizione della targa da parte dell’arciprete don Antonio Vitali.

Alla cerimonia prenderanno parte anche numerose personalità del territorio, legate al Convento del Lavello, oltre ai rappresentanti delle associazioni locali, per un appuntamento che vuole rendere omaggio a una figura di grande spessore umano e spirituale e, al tempo stesso, rafforzare il legame tra il monastero e la comunità del territorio.