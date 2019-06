Calolzio premia le eccellenze e gli artisti in erba nel ricordo di Lisa Amicarella

Sala consigliere gremita per i premi Calolzio a Colori e Giovani Talenti

“Abbiamo voluto dedicare un premio a Lisa Amicarella, una persona che ci è rimasta nel cuore”

CALOLZIOCORTE – Hanno partecipato anche il papà e la mamma di Lisa Amicarella, la dirigente del comune di Calolzio scomparsa improvvisamente a soli 48 anni, alla prima edizione del premio Calolzio a Colori.

“Abbiamo voluto dedicare un premio a questa dipendente che, nonostante fosse a Calolzio da pochi mesi, ci è rimasta nel cuore” ha detto il sindaco Marco Ghezzi.

Il premio, riservato alle scuole della città, ha visto gli alunni impegnati nella realizzazione di opere grafiche, artistiche e giornalistiche che sono state poi valutati da un’apposita giuria.

L’idea di un concorso dedicato a bambini e ragazzi era venuto proprio dalla funzionaria e aveva trovato subito l’adesione entusiasta del consigliere con delega ai giovani Eleonora Rigamonti e dell’assessore agli eventi Cristina Valsecchi.

E così, nella serata di ieri (venerdì), la sala consigliare si è riempita di giovani che hanno ricevuto il meritato riconoscimento da parte dell’amministrazione.

I vincitori del premio Calolzio a Colori

Classi quarte (elementari)

Beatrice Beloli (Cittadini) Un campanile a colori

Denise Bolis (Cittadini) La chiesa speciale

Vittoria Pianzoli (Cittadini) Il castello a colori

Mattia Colosimo e Ilaria Fornoni (Sala) La fabbrica ex Sali di Bario con la caratteristica ciminiera

Alessandro Miceli e Maman Mbene Diokhane (Sala) Il cortile interno del Monastero del Lavello

Classi quinte (elementari)

Achraf Derouich e Abdoulaye Chehou Guebre (Sala) Immagini sparse di Calolziocorte

Giorgia Bongarzone e Sofia Medri (Pascolo) Particolare ingresso del Monastero del Lavello

Filippo Meoli (Cittadini) Din… Don… un richiamo per la comunità

Nicola Bonacina e Gabriele Piazzoni (Sala) Il municipio di Calolzio

Viola Pigazzini e Alessia Carenini (Sala) La chiesa di Sala

Classi prime (medie)

Irene Fino e Laura Radaelli (Cittadini) Calolzio città d’arte e storia

Gaia Altilia e Elisa Manzoni (Cittadini) Calolzio, un puzzle di meraviglie

Samuele De Caria e Leonorado Torri (Cittadini) Calolzio uno sguardo a colori

Giovanni Losa e Giulia Radaelli (Cittadini) Calolziocorte scatti d’arte

Anna Bianchi e Arianna Sala (Cittadini) Calolzio, luogo di manzoniana memoria

Classi seconde (medie)

Rossella Fumagalli e Simona Elena Offredi (Manzoni) Se ai Sali di Bario andra indietro nel tempo tornerai

Alessandro Baracchetti e Sofia Bonacina (Cittadini) Calolziocorte si apre il sipario

Alice Dell’Orto e Giovanni Milani (Cittadini) Calolziocorte tra passato e presente

Nina Pigazzini e Federico Rigamonti (Cittadini) Calolziocorte

Elisa Bonacina e Davide Manzocchi (Cittadini) Calolziocorte un viaggio tra arte e cultura

Classi terze (medie)

Alessandro Perucchini e Giovanni Rosa (Cittadini) A Calolziocorte arriviamo e un nuovo mondo scopriamo

Elisa Beretta e Roberta Torri (Cittadini) Calolziocorte un mistero da scoprire

Carolina Negri e Noemi Pozzi (Cittadini) Tutti insieme a Calolziocorte

Michele Carsana e Michel Brescia (Cittadini) Calolziocorte uno skyune da scoprire

Sofia Radaelli e Matilde Pormeli (Cittadini) Calolziocorte: un trionfo di storia

Sezione articolo di giornale

Istituto Lorenzo Rota classe 4I leFP

Premio biennale giovani talenti

La serata di ieri è stata anche l’occasione per celebrare la prima edizione del premio biennale Giovani Talenti Calolziesi. Un nuovo riconoscimento riservato ai giovani Under 30 che, nel campo delle attività sportive, culturali o artistiche, si siano distinti, portando il nome di Calolzio in Italia e nel mondo.

Con una pergamena e una medaglia, offerta dall’ex sindaco Cesare Valsecchi, sono stati premiati dal consiglio comunale sei giovani eccellenze della città.

Benedetta Castelli

Laura Pirovano

Giorgio Valsecchi

Giada Canino

Andrea Castelli

Francesco Coti Zelati

Alternanza scuola lavoro

La serata di premiazioni si è conclusa con la presentazione del percorso di alternanza scuola-lavoro “In Comune” realizzato dalla classe IV LSA dell’istituto Rota con la collaborazione della Cooperativa Spazio Giovani nell’ambito del progetto WorkStation.

I giovani studenti hanno realizzato un simpatico video per descrivere come è strutturato e come funzionano i vari uffici del comune.

Il video è stato realizzato da: Chiara Longoni, Alessandro Calvetti, Federica Adamo, Francesco Brossa, Fabio Tangorre, Serena Gallo.