Calolzio. Premiato Corpo Musicale “Gaetano Donizetti”, rinnovato il consiglio direttivo

Confermato alla presidenza Paolo Autelitano

Rinnovata la fiducia al M° Gianni Colombo da 25 anni alla guida della banda

CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale “Gaetano Donizetti”, al termine dell’assemblea dei soci svolta venerdì 31 gennaio, ha eletto il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica fino al 2027. Nella sua prima riunione, in data 7 febbraio, si è proceduto all’assegnazione delle cariche. L’assemblea ha eletto i seguenti nove consiglieri: Maggi Jessica, Galli Davide, Scuratti Matteo, Gandolfi Angela, Autelitano Paolo, Galli Giuseppe, Pepe Angelo, Dell’Oro Elena, Galli Martino.

Il consiglio direttivo del 7 febbraio ha definito le cariche:

Presidente Paolo Autelitano

Vicepresidente Angelo Pepe

Segretario Davide Galli

Tesoriere Jessica Maggi

Vicemaestro Giuseppe Galli

È stato confermato nella stessa riunione l’incarico al M° Gianni Colombo, direttore e concertatore da 25 anni alla guida della banda con brillanti risultati e riconoscimenti.

“Una assemblea molto partecipata ha confermato in gran parte il Consiglio uscente e ha inserito, anche in questa occasione come nelle elezioni precedenti, alcuni giovani – ha detto il presidente Autelitano -. Le nuove generazioni sono una bella realtà per la “Donizetti”, frutto anche della Scuola allievi e della continuità d’esperienza accanto ai più anziani, consentendo un’attività concertistica di tutto rispetto e apprezzata non solo a livello locale. L’avvicendamento negli incarichi vede ora nel ruolo di tesoriere Jessica Maggi e di segretario Davide Galli, entrambi venticinquenni, sono anche referenti per gli Allievi e per la “Donizetti Junior Band”. Angela Gandolfi, che già in passato aveva ricoperto il ruolo di segreteria, è responsabile per le divise e inoltre si occuperà del coordinamento delle attività e di supporto amministrativo. Confermato anche il vicemaestro Giuseppe Galli”.

L’attività della banda

L’attività della Banda è già iniziata in febbraio, come di consueto, con la Scuola di musica del martedì, in preparazione dei concerti e degli appuntamenti che a partire da maggio e nei mesi successivi vedranno impegnati i musicanti della “Donizetti”, soprattutto fuori città e non solo nel Lecchese.

Per poter sostenere le attività, che sono esclusivamente di volontariato e che possono contare concretamente solo sulla generosità dei concittadini, il Premiato Corpo Musicale G. Donizetti nelle mattine di marzo si fermerà in alcuni luoghi cittadini e piazze per suonare e promuovere la musica. Nelle domeniche 16, 23, 30 marzo 2025, la Banda nell’orario compreso tra le 9 e le 12.30 circa, suonerà alcuni brani musicali per la cittadinanza, mentre i nostri incaricati percorreranno le vie di seguito indicate, per raccogliere le offerte libere di chi vorrà sostenerci. In caso di maltempo si rinvia alla domenica successiva.

Domenica 16 marzo Calolziocorte

Via Martiri della Libertà – P.zza F. Kennedy – Via Don A. Bolis – P.zza Casale

Via S. Antonio – Via Promessi Sposi – Via Manzoni – Via Volta – Via Guagnellini

Via IV Novembre – P.zza Arcipresbiterale – Via Alla Chiesa – Via XXIV Maggio

Via S. Martino – P.zza Regazzoni – Via Macorna – Via Maglio – V.lo Maglio – Via Renzo

Via Torchio – Via Tovo – Via Don Minzoni – Via alla Cà

Via Pergolesi – Via Toscanini – Via Don Abbondio – Via Don Carlo Rosa.

Domenica 26 marzo Calolziocorte

Via Montello – Via F.lli Calvi – Via Milano – C.so Europa – Via Istria – P.zza Alpini

Via Marconi – Via Zanini – Largo Garibaldi – C.so Dante – Via Galli – Via Stoppani

Via Sassi – Via Resegone – Via Locatelli – Via Grandi – Via S. Girolamo – Via Rossi

Via Cioni – Via Industriale – Via Bixio – Via Gavazzi – Via Mazzini – Via A. Franck

Via Cervi – Via Colleoni – Via Vittorio Veneto.

Domenica 30 marzo Calolziocorte

Via Trieste – Via Trento – Via Venezia – Via Adda – Via Donizetti

Via De Amicis – Via Mazzini – Via Tasso – Via Cavour.

Domenica 30 marzo Vercurago