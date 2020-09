Calolzio. Premio San Martino, il comune raccoglie le candidature

Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 23 ottobre

La consegna del premio durante il tradizionale concerto della Pro Loco

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale ripropone il “Premio di San Martino” volto a conferire, con cadenza biennale, un riconoscimento a cittadini, associazioni o aziende di Calolziocorte che abbiano acquisito particolari meriti negli ambiti sociale, culturale, sportivo, artistico, scientifico, economico, imprenditoriale o in qualunque altro settore delle attività umane e che in tal modo abbiano favorito la notorietà della città di Calolziocorte.

Il riconoscimento verrà assegnato in occasione della Festa del S. Patrono del prossimo 11 novembre e in particolare durante il tradizionale concerto organizzato dalla Pro Loco. Si invitano pertanto associazioni, gruppi o singoli cittadini a segnalare direttamente all’amministrazione comunale, entro e non oltre il 23 ottobre prossimo, i casi degni di citazione, accompagnati dai relativi curricula e dalla conseguente motivazione.