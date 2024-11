Calolzio. Presentati gli eventi di Natale, il 6 gennaio torna il Corteo Storico

Pista di pattinaggio sul ghiaccio, Corri Babbo Corri, il trenino di Natale e tante altre proposte

CALOLZIOCORTE – Si avvicina il Natale e la città di Calolziocorte si è preparata per regalare qualche momento di gioia e spensieratezza ai cittadini. L’assessore agli eventi Cristina Valsecchi e la presidente della Pro Loco Simona Bonacina hanno presentato oggi pomeriggio, giovedì, il ricco calendario di eventi in programma.

Si comincia il venerdì 29 novembre alle ore 21 all’oratorio di Sala di Calolzio quando ci sarà la presentazione del romanzo “Una casa di ferro e di vetro”, ispirato alla storia della famiglia Badoni e scritto da Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi (QUI LA LOCANDINA).

Domenica 1 dicembre sarà la volta di un evento particolarmente apprezzato: la camminata non competitiva “Corri Babbo Corri”, il cui ricavato andrà quest’anno all’associazione Ali per la Scuola. La camminata, tra gli altri, vedrà il supporto di Conad che offrirà il ristoro durante il percorso di circa 7 chilometri (QUI TUTTI I DETTAGLI). La corsa si svolgerà anche in caso di maltempo.

Durante il fine settimana del 30 novembre/1 dicembre entrerà anche in funzione la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Vittorio Veneto. L’inaugurazione ha subito qualche giorno di ritardo perché il forte vento di ieri ha creato alcuni problemi all’impianto che era in fase di allestimento. Il 15 dicembre alle 16.30, invece, è in programma uno spettacolo sul ghiaccio che saprà stupire tutti (QUI LA LOCANDINA). L’accensione delle luminarie, infine, è prevista per il 23 novembre.

Gli eventi entreranno nel vivo il 7 dicembre, quando Calolzio ospiterà la finale del 2° Palio Canoro della Provincia di Lecco (QUI LA LOCANDINA) le cui selezioni si sono svolte in diversi paesi della provincia (salone della scuola Caterina Cittadini). L’8 dicembre, nell’ambito della Festa di Casale e della tradizionale Fera di Pomm, in piazza Regazzoni ci sarà “Aspettando il Natale” con il mercatino delle scuole, la castagnata degli Alpini e un pranzo sociale e laboratori a curo del Circolo Arci Spazio Condiviso (QUI LA LOCANDINA).

Il 14 dicembre, a partire dalle 14.30, torna il trenino di Natale che accompagnerà i viaggiatori per le vie della città. Stazione di partenza e arrivo davanti alla sede della Pro Loco in via F.lli Calvi. Contemporaneamente gli Alpini di Calolzio prepareranno caldarroste e vin brulè, mentre i bambini potranno divertirsi con Babbo Natale e il Grinch (QUI LA LOCANDINA). In serata, nella chiesa arcipresbiterale (ore 21), ci sarà il Concerto per Natale con il coro Calycanthus di Treviglio (QUI LA LOCANDINA).

Il gran finale il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, con il tradizionale Corteo Storico della Valle San Martino che, anche quest’anno, vedrà la partecipazione di oltre 300 figuranti. Chi volesse sfilare in corteo con il costume d’epoca può contattare la Pro Loco di Calolziocorte. L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale, dalla Pro Loco e dall’Unità Pastorale (QUI LA LOCANDINA).

“Anche quest’anno abbiamo cercato di fare qualcosa per accompagnare i cittadini durante le festività natalizie – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi -. Un ringraziamento va ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte, ai Carabinieri in congedo e agli Alpini che daranno il loro supporto nello svolgimento di alcuni eventi. Un particolare ringraziamento anche agli sponsor che, ancora una volta, hanno deciso di sostenere i costi per l’allestimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Dietro a tutte queste manifestazioni ci sono dei costi e molto impegno, soprattutto per la realizzazione del corteo storico, ringraziamo tutti coloro che a vario titolo danno una mano”.

Come al solito non mancherà una sorpresa in piazza Vittorio Veneto dove, al posto del tradizionale albero, verrà allestito un piccolo villaggio di Natale luminoso. Tutto è pronto per immergersi nella magica atmosfera natalizia.