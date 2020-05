Calolzio. Primo mercato post covid: tanta gente ma il bilancio è positivo

Qualche coda ma la nuova organizzazione funziona

Termo-scanner e ingressi contingentati, parola d’ordine sicurezza

CALOLZIOCORTE – “Sono soddisfatto per come siamo partiti col primo mercato post covid, anche se limitato ai soli operatori alimentari il flusso di clienti è costante” ha detto l’assessore alla Polizia Locale e marcato Luca Caremi.

Nonostante quello di Calolziocorte sia uno dei mercati più frequentati dell’intera provincia questa mattina è andato tutto bene. Qualche coda si è formata nel momento di maggior afflusso ma non poteva essere altrimenti visto che, come da direttive regionali, gli ingressi sono stati contingentati a due persone per ogni banco e, grazie ad alcuni agenti della Polizia Locale in collegamento radio, si è controllato che entrassero tante persone quante ne uscivano.

“All’ingresso, già dalle 7.30, erano presenti molte persone ad attendere di poter fare i loro acquisti, l’uso di termo-scanner ha potuto garantire, a loro e agli operatori mercatali, sicurezza negli acquisti. Siamo in attesa dell’evolvere delle normative per poter ripartire con tutto il mercato al completo; mercato che, è giusto ricordarlo, è uno dei più belli e frequentati della provincia di Lecco”.

Non è mancato qualche furbetto che ha tentato di entrare dalla parte transennata ma la Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile, guidati dall’assessore Cristina Valsecchi e dalla coordinatrice Sonia Mazzoleni, hanno vigilato che tutto si svolgesse in maniera regolare. Sul posto anche il sindaco Marco Ghezzi.

“Un grazie va agli agenti di Polizia Locale e al comandante Andrea Gavazzi che hanno controllato il corretto svolgersi del mercato – ha concluso Luca Caremi – ai volontari della Protezione Civile guidati dal coordinatore Sonia Mazzoleni, all’assessore Dario Gandolfi che ha seguito i lavori per la messa in sicurezza dell’area e alle associazioni di categoria Anva e Fiva con cui mi sono confrontato durante questi giorni”.