Calolzio. Protezione Civile al lavoro per la pulizia del torrente Serta

Mattinata di lavoro per i volontari di Protezione Civile

“Un grazie a tutto il gruppo e alla coordinatrice Sonia Mazzoleni”

CALOLZIOCORTE – Seconda giornata di lavori, dopo quella della scorsa settimana, nell’ambito dell’operazione Fiumi Sicuri per la Protezione Civile di Calolziocorte. Il gruppo è impegnato nella pulizia del torrente Serta, a Foppenico, in un’ottica di prevenzione soprattutto in caso di piogge abbondanti. I volontari, fin dalla prima mattinata, hanno proseguito la pulizia delle sponde, questa volta nel tratto che sale da via alla Cascata.

Tanti i rovi e i piccoli arbusti che sono stati rimossi: “Il lavoro da fare è veramente tanto per questo ringrazio prima di tutto i volontari che si stanno impegnando in questa importante opera di pulizia – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi -. Un ringraziamento anche a Sonia Mazzoleni, coordinatrice del gruppo, che con la sua esperienza riesce a gestisce i i lavori”.

L’amarezza maggiore, però, è per la quantità di rifiuti che vengono ritrovati nel torrente: “Purtroppo ci sono ancora persone che utilizzano il torrente per gettare la propria immondizia, è incredibile quanti rifiuti abbiamo trovato – ha detto l’assessore Valsecchi -. Un grazie anche a Silea che ci dà una mano nello smaltimento di tutti i rovi e le sterpaglie”.

Domani, invece, scenderanno in campo i volontari del Gruppo cacciatori Anuu di Caloziocorte guidato da Gian Lorenzo Carenini che ormai da alcuni anni dedicano una giornata alla pulizia del torrente Serta nel tratto vicino all’oratorio di Foppenico e non solo.

“La data è ancora da fissare – ha concluso l’assessore Valsecchi – ma contiamo di organizzare una terza giornata con la collaborazione della Protezione Civile della Comunità Montana per pulire la parte alta del Serta. Lì ci sono piante più grosse e il lavoro è molto più impegnativo perciò serve un maggior numero di volontari, ma è necessario per evitare che gli arbusti facciano da tappo in caso di forti piogge”.