Calolzio. Regalo di Natale della Pro Loco ai Volontari del Soccorso

Donati 500 euro per la formazione dei volontari

“Li ringraziamo di cuore per la dedizione e la passione”

CALOLZIOCORTE – Un gesto molto importate, soprattutto al termine di un 2020 che ha messo tutti a dura prova: la Pro Loco di Calolziocorte guidata dalla presidente Simona Bonacina ha donato 500 euro ai Volontari del Soccorso.

La somma verrà utilizzata per l’acquisto di materiale per la formazione dei volontari: “In quest’anno così difficile che ha visto questa associazione impegnata nell’emergenza sanitaria abbiamo voluto contribuire con un piccolo gesto, che possa essere di aiuto al costante impegno degli operatori che ringraziamo di cuore per la dedizione e la passione” ha detto la presidente Bonacina.