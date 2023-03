Calolzio ricorda il professor Albertoni, intitolata la nuova sala civica

Stamattina il taglio del nastro alla presenza della sorella Valeria Albertoni

“Qui ci sono una parte delle nostre radici, accolgo questa intitolazione con gioia ed orgoglio”

CALOLZIOCORTE – Taglio del nastro, stamattina a Calolziocorte, per la nuova sala civica di via Stoppani che è stata intitolata al professor Ettore Adalberto Albertoni. Amministratori e associazioni del territorio erano presenti alla cerimonia a cui ha partecipato con emozione anche Valeria, la sorella del professor Albertoni.

“Abbiamo deciso di ricordare il professor Albertoni non solo perché è stata una figura importante a livello nazionale, ma soprattutto perché è stato molto vicino al nostro territorio per cui ha fatto tanto – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. A livello storico, invece, non si può non ricordare sul tema del federalismo”.

Una sala civica bella, funzionale che da oggi è a disposizione della cittadinanza per tutte le iniziative, da qui l’invito dell’amministrazione a utilizzarla e renderla viva, rendendo vivo anche un luogo, quello della stazione, particolarmente delicato per la città di Calolzio.

L’assessore Tina Balossi (artefice di questa intitolazione, prima di tante altre giunte dopo un iter abbastanza lungo) ha tracciato il profilo del professor Ettore Adalberto Albertoni. Nato a Sesto San Giovanni il 7 aprile 1936, è morto a Como il 4 luglio 2018. Laureato in Giurisprudenza, è stato professore ordinario di Storia delle dottrine politiche, esercitando inoltre la professione di avvocato civilista e d’impresa. Nei suoi scritti ha più volte affrontato i temi dell’organizzazione autonomistica e federale dello Stato, svolgendo diversi studi su Carlo Cattaneo, tra i padri del federalismo. Alla fine degli anni Ottanta si è avvicinato al movimento della Lega Nord, visto soprattutto la sua vicinanza al tema federalista. Consigliere regionale, ha fatto parte anche del consiglio di amministrazione della Rai.

Un personaggio anche profondamente legato al nostro territorio e al comune di Calolziocorte come ha ricordato Fabio Bonaiti, esperto di storia locale: “Il professor Albertoni non è solo un uomo che, all’epoca, ha accompagnato me e tutti gli amministratori di Calolzio, ma oggi voglio ricordare il suo impegnano nella promozione culturale e, in particolare, per ciò che ha fatto per il recupero del Monastero del Lavello: il suo supporto, le sue idee e i suoi incoraggiamenti sono stati determinanti. Il suo amore e l’attenzione per Calolziocorte ci ha sempre accompagnato e credo che l’intitolazione di questa sala civica sia la scelta migliore e mi auguro possa essere una preziosa testimonianza”.

Alla cerimonia anche l’ex sindaco di Calolzio Paolo Arrigoni che ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con Albertoni: “Un plauso per questa intitolazione perché la famiglia Albertoni ha avuto un legame molto forte col territorio calolziese. Era un uomo vulcanico e pieno di passioni, è stato uno dei precursori del percorso autonomista di cui tanto si sta parlando oggi. Era un amico e un maestro che a Calolzio ha dato tanto, ha avuto un ruolo determinante per la riqualificazione del Monastero del Lavello che oggi è un bene importante per tutta la nostra provincia. Sono molto contento di essere qui”.

“Sono molto commossa. Dalle cose concrete che ha fatto mio fratello emerge l’attaccamento al territorio, Calolzio era nel cuore non solo di Ettore ma di tutta la nostra famiglia – ha detto la sorella Valeria -. Qui ci sono una parte delle nostre radici, Calolzio fa parte del nostro essere e il fatto che abbiate deciso di ricordare mio fratello mi riempie di gioia e di orgoglio. Il fatto che stiamo intitolando una sala civica ha un significato ancora superiore: se è vero che la cultura è il collante della società, questa non può che essere la sede idonea perché venga sviluppata. Proprio ora sto curando tre saggi dedicati a mio fratello e, una volta terminati, non vedo l’ora di venirli a presentare anche qui”.