Calolzio riparte dallo Street Food: “Un primo passo verso la normalità”

Divertimento in sicurezza, Calolzio al lavoro per il calendario degli eventi estivi

L’assessore Cristina Valsecchi: “Si comincia dallo Street Food, ma stiamo studiando una serie di appuntamenti”

CALOLZIOCORTE – “Un primo passo verso la normalità senza dimenticare la sicurezza e nel rispetto di tutte le norme per contenere la diffusione del covid”. L’assessore agli eventi del comune di Calolziocorte Cristina Valsecchi guarda con fiducia all’estate alle porte: “La gente ha bisogno di lasciarsi alle spalle questo periodo difficile, c’è voglia di ritrovare la socialità che c’era prima del covid e quale modo migliore se non quello di organizzare una serie di eventi estivi all’aria aperta…”.

L’amministrazione di Calolziocorte sta lavorando per mettere in campo una serie di appuntamenti per animare l’estate: “Vogliamo ripartire insieme in sicurezza. E si ricomincia con lo Street Food al Lavello, un evento che ha già riscosso notevole apprezzamento negli anni passati. Anche in questa terza edizione potremo contare sulla collaudata collaborazione con Confesercenti“.

Anche la cornice è confermata, il bellissimo lungolago del Lavello: “L’evento è in programma dal 2 al 4 luglio (venerdì e sabato dalle 10 alle 24; domenica dalle 10 alle 22) e crescerà in termini di food truck presenti che raggiungeranno quota 20 – ha detto Valsecchi -. Ci saranno anche una serie di eventi di contorno per grandi e piccini, dai gonfiabili alle macchinine telecomandate e stiamo valutando la possibilità di poter organizzare anche intrattenimento musicale”.

Insomma, uno sguardo di fiducia al futuro: “Ci auguriamo che questo sia un nuovo inizio, proprio per questo, nelle prossime settimane, contiamo di presentare anche altri eventi a cui stiamo lavorando in queste ore e che speriamo possano essere apprezzati da tutti”.