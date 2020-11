Calolzio. Sabato all’ex Sali di Bario le prime vaccinazioni antinfluenzali per gli Over 65

Accesso solo ed esclusivamente su appuntamento

Il comune ha messo a disposizione gli spazi per agevolare il lavoro dei medici di base

CALOLZIOCORTE – Sono cinque i medici di base di Calolziocorte che hanno aderito alla richiesta dell’Ats e si impegneranno a somministrare il vaccino antinfluenzale per gli Over 65. Il comune di Calolziocorte, per agevolare il lavoro dei medici, ha messo a disposizioni gli spazi dell’ex mensa della Sali di Bario, in via Stoppani, dove in un futuro prossimo troveranno spazio la nuova sala civica e il comando di Polizia Locale.

Per far fronte al momento di emergenza sono stati ricavati tre studi (ne verranno usati contemporaneamente solo due) dove i medici, nei prossimi giorni, potranno somministrare i vaccini antinfluenzali per le persone dai 65 anni d’età in su. E’ fondamentale sottolineare che potranno accedere alle vaccinazioni all’ex Sali di Bario solo i pazienti dei dottori Elisa Di Gennaro, Giovanni Locatelli, Rosalia Cavenago, Sonia Rivetta e Sara Lauriola. E’ altrettanto importante dire che i pazienti di questi medici riceveranno una telefonata in cui verrà indicato il giorno e l’orario in cui si devono presentare per fare il vaccino.

“E’ inutile presentarsi se non si è ricevuta la telefonata con l’appuntamento – ha spiegato il sindaco Marco Ghezzi -. E’ altresì importante chiarire che i pazienti dei medici di base che non hanno aderito a questa iniziativa non devono presentarsi al punto vaccinazioni dell’ex Sali di Bario, ma devono contattare il proprio medico di base e seguire un percorso diverso”.

La struttura è stata allestita grazie all’interessamento dell’assessore ai servizi sociali Tina Balossi e ai lavori coordinati dall’assessore ai lavori pubblici Dario Gandolfi che ha creato i percorsi per evitare assembramenti e ha sistemato le sale dove i medici riceveranno i pazienti. I locali, sempre grazie al comune, verranno sanificati quotidianamente.

“Come gruppo MMGvalsanmartino abbiamo aderito alla richiesta di Ats per le vaccinazioni alla popolazione Over 65 – ha spiegato il dottor Giovanni Locatelli in rappresentanza della rete di medici -. Visto il momento particolare e grazie al supporto dell’amministrazione comunale abbiamo potuto pianificare la somministrazione dei vaccini antinfluenzali in questi spazi. Tra l’altro il calendario è stato confermato proprio in queste ore a causa delle difficoltà a reperire i vaccini che ci hanno tenuti in bilico fino all’ultimo momento”.

Grazie al supporto di Cosma, una cooperativa di Medici di Medicina Generale attiva da diversi anni nel Lecchese che ha messo a disposizione il centralino, i pazienti sono stati convocati uno ad uno, scaglionati per gruppi e orari nel rispetto del distanziamento: “Cosma ha svolto un lavoro enorme chiamando tutti i nominativi dell’elenco fornito da Ats – ha sottolineato il dottor Locatelli -. Anche se tutti non aderiranno cercheremo di raggiungere il livello di vaccinazioni previsto da Ats pari al 75% degli ultra 65enni”.

Circa 3.000 le persone che saranno convocate a Calolziocorte. Alla campagna per la somministrazione del vaccino antinfluenzale, sul territorio lecchese, hanno aderito il 99% dei medici di medicina generale e il 45% dei pediatri. Il 65% di loro ha trovato spazio in luoghi messi a disposizione dai comuni, mentre il 35% farà il vaccino nel proprio ambulatorio. I medici che hanno aderito all’iniziativa Ats hanno poi ricevuto anche un elenco con i pazienti fragili e i pazienti domiciliari, anche in questo caso sarà cura del medico contattarli per fissare l’appuntamento.

Per quanto riguarda Calolzio al punto vaccini dell’ex Sali di Bario ci sarà un’infermiera che accoglierà i pazienti e, dopo la vaccinazione, è stato allestito uno spazio dove attendere qualche minuto prima di uscire. I Carabinieri in Congendo, invece, hanno dato la loro disponibilità per gestire le persone in attesa dell’ingresso in ambulatorio e fornire le informazioni.

Infine il sindaco Marco Ghezzi ha anticipato che, conclusa la campagna di vaccinazione antinfluenzale, gli stessi spazi potrebbero ospitare un punto per i tamponi rapidi riservato ai bimbi da 0 a 6 anni: “Per il momento noi abbiamo solamente dato la nostra disponibilità all’Ats, se la cosa si realizzerà comunicheremo tutte le informazioni del caso”.

Calendario vaccinazioni all’ex Sali di Bario

Sabato 21 novembre dalle 8.30 alle 13.30 – dottoressa Elisa Di Gennaro

Sabato 21 novembre dalle 8.30 alle 14 – dottor Giovanni Locatelli

Mercoledì 25 novembre dalle 8.30 alle 13.30 – dottoressa Rosalia Cavenago

Venerdì 27 novembre dalle 8.30 alle 13.30 – dottoressa Rosalia Cavenago

Lunedì 30 novembre dalle 8.30 alle 13.30 – dottoresse Sonia Rivetta e Sara Lauriola (sostituta di Gangemi)

Mercoledì 2 dicembre dalle 8.30 alle 13.30 – dottoressa Rosalia Cavenago

Mercoledì 2 dicembre dalle 14.30 alle 19 – dottoresse Sonia Rivetta e Sara Lauriola (sostituta di Gangemi)

Giovedì 3 dicembre dalle 14.30 alle 19 – dottoresse Sonia Rivetta e Sara Lauriola (sostituta di Gangemi)

L’accesso è consentito solo se il paziente ha ricevuto la telefonata per fissare l’appuntamento. Il medico valuterà per i soggetti fragili se effettuare la vaccinazione a domicilio, presso l’ambulatorio o presso l’ex Sali di Bario. Il dottor Marco Agudio e il dottor Stefano Rossi entrambi della rete (MMGvalsanmartino) effettueranno le vaccinazioni rispettivamente a Monte Marenzo e Carenno.