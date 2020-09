Calolzio. Sabato e domenica torna l’iniziativa “Una rosa per l’Aido”

Il gruppo di Calolzio festeggia il 45° di fondazione

A causa dell’emergenza covid nessun corteo ma una Messa

CALOLZIOCORTE – In occasione del 45° anniversario di fondazione del Gruppo Aido “Piero Villa” di Calolziocorte, l’associazione sarà presente con la tradizionale iniziativa “Una rosa per l’Aido”.

Tutte le Sante Messe di sabato 19 e domenica 20 settembre delle parrocchie di Calolzio, Foppenico, Pascolo, Rossino e Sala saranno dedicate ai donatori Aido di Calolziocorte e sul sagrato delle chiese i volontari “offriranno” la rosa simbolo del gruppo.

A causa dell’emergenza sanitaria in atto e delle misure anti covid, essendo vietate le manifestazioni e i cortei, per festeggiare questo importante traguardo del gruppo Aido di Calolziocorte, il Consiglio Direttivo ha pensato di essere presente con due semplici gesti: la Santa Messa, a ricordo dei donatori defunti, e la rosa, simbolo del gruppo e sostegno della associazione.

“Durante l’assemblea annuale che si era tenuta il 22 febbraio, era stato illustrato il programma dei festeggiamenti calendarizzato per il 22, 23 e 24 maggio scorso, ma purtroppo a causa del periodo surreale che tutti noi abbiamo vissuto e che non è ancora finito, nulla è stato possibile fare e l’essenziale sarà realizzato nel prossimo fine settimana, con l’iniziativa “Una Rosa per l’Aido”.

UNA ROSA PER L’AIDO