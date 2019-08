Calolzio saluta don Matteo, il 15 settembre messa e pranzo insieme

La comunità di Calolziocorte saluta don Matteo

Il 6 settembre un concerto, il 15 la Messa e il pranzo insieme

CALOLZIOCORTE – La città si prepara a salutare don Matteo Bartoli. Dopo 11 anni a Calolziocorte, sarà vicario parrocchiale della cattedrale di Bergamo.

Domenica 15 settembre, alle 10.30, è in programma il saluto ufficiale da parte della comunità, alle 13 seguirà il pranzo tutti insieme in oratorio (le iscrizioni si raccolgono dal 2 al 9 settembre presso la segreteria della parrocchia). La sera precedente, 14 settembre, durante la Messa delle 18 ci sarà un primo saluto al sacerdote e seguirà la festa sotto il tendone per bambini, ragazzi e adulti con apericena.

Venerdì 6 settembre, alle 21, nella chiesa della Madonna di Lourdes (piazza Arcipresbiterale) la Pro Loco di Calolzio organizza un concerto di archi con il quartetto Le Trouillet proprio in occasione dei festeggiamenti di saluto e ringraziamento a don Matteo.

Sabato 21 settembre alle 15 la partenza del pullman che accompagna don Matteo a Bergamo.