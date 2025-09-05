Calolzio. Servizio pre e post scuola del comune, ecco tutti i dettagli

Per gli alunni frequentanti i plessi delle scuole dell’infanzia e primarie statali della città

CALOLZIOCORTE – Il Comune di Calolziocorte ha istituito il servizio di pre e post scuola rivolto agli alunni frequentanti i plessi delle scuole dell’infanzia e primarie statali di Calolziocorte. Il servizio di pre e post scuola ha una funzione socio-educativa e di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e consiste nell’accoglienza, vigilanza e assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria del territorio comunale nelle fasce orarie precedenti e successive il normale orario scolastico.

Il servizio verrà svolto avvalendosi di operatori specializzati nel settore educativo in rapporto di 1 operatore ogni 15 bambini per la scuola dell’infanzia e di 1 operatore ogni 20 bambini per la scuola primaria, con la finalità prioritaria di offrire alle famiglie ed ai bambini un servizio di qualità.

Il servizio viene attivato nei giorni di apertura scolastica dal momento in cui l’orario di frequenza di tutti gli alunni sarà completo, dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti moduli orari:

Pre – scuola:

Infanzia dalle 7.30 alle 8.00

Primaria dalle 7.50 alle 8.20

Post scuola:

Infanzia dalle 16.00 alle 16.30, dalle 16.30 alle 17.00, dalle 17.00 alle 17.30 e dalle 17.30 alle18.00

Primaria dalle 16.20 alle 16.50, dalle 16.50 alle 17.20 e dalle 17.20 alle 17.50

All’interno di ciascun modulo orario sarà garantita l’entrata e l’uscita flessibile da parte degli alunni fermo restando la tariffa dovuta. Condizione per l’attivazione del servizio, nelle diverse articolazioni previste è rappresentata dal raggiungimento di almeno 8 utenti per ciascun plesso e ciascuna fascia oraria.

Le tariffe annue per il servizio approvate sono le seguenti:

€ 270,00 per il modulo dalle 16.00 alle 16.30 per la scuola dell’infanzia e dalle 16.20 alle

16.50 per la scuola primaria;

€ 540,00 per il modulo dalle 16.00 alle 17.00 per la scuola dell'infanzia e dalle 16.20 alle 17.20 per la scuola primaria;

€ 810,00 per il modulo dalle 16.00 alle 17.30 per la scuola dell’infanzia e dalle 16.20 alle

17.50 per la scuola primaria;

€ 1.080,00 per il modulo dalle 16.00 alle 18.00 per la scuola dell'infanzia.

Il versamento della tariffa dovrà avvenire anticipatamente alle seguenti scadenze: entro il 10 ottobre 2025, entro il 10 gennaio 2026 e entro il 10 aprile 2026. L’utilizzazione parziale dei servizi o i giorni di assenza non danno diritto a sconti sulla tariffa o rimborsi di qualsiasi natura.

Il servizio verrà erogato alle seguente condizioni:

In caso di riduzione del numero di iscritti sotto il numero di 6 il servizio verrà sospeso dal periodo successivo

La disdetta del servizio per il periodo successivo va comunicata entro il 30 novembre e il 28 febbraio. Se la comunicazione non perviene entro i termini indicati sarà dovuta la quota di iscrizione per l’intero periodo successivo.

È prevista una riduzione di € 45 del costo annuo del servizio in presenza di un numero di iscritti compreso tra 12 e 15 alunni o tra 25 e 30 alunni per sede e modulo.

L’utilizzazione parziale dei servizi o i giorni di assenza non danno diritto a sconti sulla

tariffa o rimborsi di qualsiasi natura;

Modalità di incasso attraverso emissione da parte dell'Ufficio Scuola di bollettino pago PA

L’iscrizione al servizio deve avvenire entro e non oltre il 15 settembre 2025 consegnando o inviando l’allegato modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte.

L’Ufficio Scuola comunicherà entro 24 settembre 2025 l’attivazione e l’ammissione al servizio.