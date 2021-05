L’importante appuntamento rivolto agli studenti torna a distanza

CALOLZIOCORTE – “Sarebbe stato bello e coinvolgente organizzare una conferenza stampa di presentazione, come avvenuto nel 2020 nell’era pre-pandemia, ma come potete ben capire è stato meglio evitare, per motivi di sicurezza e per l’impossibilità di ospitare persone esterne a scuola”.

Il professor Massimo Tavola, responsabile dell’iniziativa che quest’anno la pandemia non è riuscita a fermare, ha voluto comunque presentare la “Settimana dei valori”, tradizionale evento che coinvolge gli studenti delle scuole medie della Val San Martino e le associazioni del territorio.

“Dopo due rinvii (l’iniziativa solitamente si svolge a gennaio, ndr) ci siamo decisi. La facciamo in modalità on line. Ciò richiede strumentazioni, competenze tecniche e disponibilità a mettersi in gioco anche in tale modalità e con un impegno nuovo e diverso per tutti i vari protagonisti di tale iniziativa. Cosa che ovviamente è stata condivisa e definita insieme per una sua attuazione. L’impossibilità di mettere insieme più classi nello stesso luogo, ci ha spinto all’unica ipotesi di incontri a distanza attraverso videoconferenze”.

La collocazione nella seconda settimana di febbraio, come era ormai consuetudine, era suggerita dalle opportunità di calendario, dalla scelta di concedere la possibilità di poter eventualmente pensare e effettuare degli approfondimenti o dei lavori; attività didattiche correlate nel seguito del corso dell’anno scolastico. Normalmente era anche il periodo meno pressato dalla necessità di svolgere verifiche e altre prove di valutazione. Visto il bisogno di tempi un po’ più distesi, rinvii e riprogrammazione, è stata individuata questa come la giusta settimana.

“Altro aspetto da non sottovalutare è stato verificare la disponibilità dei volontari anche in questo contesto delicato, dato che diversi di noi sono stati toccati e coinvolti in vario modo dalla pandemia o sono presi da particolari impegni per far fronte alle necessità della comunità proprie di questa situazione – spiega il professor Tavola -. Come da considerare è stata anche l’ipotesi che alcuni alunni o classi possano essere state vincolate a una didattica a distanza a casa per eventuali contagi, quarantene, ecc…”.

La settimana dei valori, però, porta con sé un messaggio importante da consegnare alle nuove generazioni: “Volontariato e solidarietà non vengono fermati dalla pandemia, anzi. Qui sta la forza di unità e verità di una comunità. Ora è giunto il momento per questo importante evento che è ormai diventato:

una significativa occasione di conoscenza delle associazioni di volontariato che operano nel nostro territorio,

un’esperienza di incontro con persone che offrono una testimonianza di impegno sociale motivato dalla solidarietà,

un’attività didattica con una significativa ricaduta formativa, che spazia dalla conoscenza di alcuni aspetti sanitari, scientifici, sociali, ecc. legati alla specificità dell’impegno e attività di ciascuna associazione partecipante alle particolari realtà e bisogni del nostro territorio,

un’occasione per un’esperienza diretta e personale di solidarietà, riferendoci all’azione di impegno concreto che normalmente consegue a questa settimana.

E’ grazie ai volontari un momento di grande valenza educativa che costituisce un appuntamento significativo e costante della nostra offerta formativa e dell’attività del nostro istituto ed è riconosciuto anche come un valido modello ed esempio di collaborazione e integrazione col territorio, a cui non vogliamo rinunciare neanche in questo periodo dato che è possibile farlo anche a distanza”.

“Anzi, secondo me tale iniziativa può stimolare i nostri giovani studenti, sulla base della testimonianza e provocazione delle associazioni coinvolte, a cogliere ancora meglio come la collaborazione, la mutualità, le responsabilità, l’attenzione agli altri, la solidarietà e l’impegno volontario di molti per il prossimo sono gli elementi speciali della formula che ci permetterà di superare definitivamente questo dura prova per noi, il nostro paese, il mondo intero – conclude il professor Tavola -. Anzi servirà ancor più a dar consapevolezza che dipende anche da ciascuno di noi far sì che ne usciamo quanto prima, dalla capacità di lucidità, attenzione all’altro e di coesione di tutti noi insieme, ispirandoci anche all’invito ‘Fratelli tutti!’ come suggerito dalla recente enciclica di papa Francesco”.

Ringraziamenti

La settimana dei valori si svolgerà dal 3 all’8 maggio coinvolgendo 7 classi seconde (164 alunni) della scuole secondarie di primo grado di Calolzio, Carenno e Vercurago (Istituto Comprensivo di Calolzio). Il grazie va a tutte le associazioni di volontariato e solidarietà partecipanti (Avis, Aido, Caritas, Gruppo San Vincenzo, Talità Kum, Volontari del Soccorso, Protezione Civile, Lo Specchio, Coop. Padre Badiali, Operazione Mato Grosso, Unicef) in una logica intercomunale.

“L’impegno è su tutte le sedi della scuola secondaria di primo grado di Calolziocorte, che vede coinvolte anche le sedi di Vercurago e Carenno, oltre che di Calolziocorte. Un altro doveroso ringraziamento per la preziosa collaborazione ai vari colleghi professori Sonia Valsecchi, Mauro Bertracchini, Paola Maggi e Rossella Velotto docenti di Vercurago e Carenno, Annamaria Spanò, Manuela Bonacina, Anna Santo docenti a Calolziocorte, e alla Dirigenza Scolastica, in particolare attraverso il vicario professoressa Anna Bruna Frigerio“.

Una volta chiusa la settimana i ragazzi saranno coinvolti in un’azione concreta di solidarietà in favore di Caritas e Operazione Mato Grosso con la raccolta di materiale scolastico per i poveri del Sud America.