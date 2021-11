Grande festa nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, in piazza Vittorio Veneto

Tantissime le persone presenti in centro per cominciare a respirare un po’ di atmosfera natalizia

CALOLZIO – “Quest’anno non abbiamo voluto farci mancare niente”. Con il solito entusiasmo l’assessore Cristina Valsecchi ha dato questo pomeriggio, sabato, il benvenuto alle tantissime persone accorse in piazza Vittorio Veneto per iniziare a respirare la magica atmosfera del Natale.

Intorno alle 18 sono state spente tutte le luci della piazza per rendere ancora più suggestiva e avvincente l’accensione delle luminarie con la proiezione di Babbo Natale sulla facciata del Municipio, della maxi stella cometa che protegge il presepe allestito vicino al parco giochi e della sfera, illuminata di blu elettrico, nella parte più a sud della piazza.

Con le luci ancora spente, il sindaco Marco Ghezzi, affiancato da assessori e consiglieri e della presidentessa della Pro Loco Simona Bonacina, ha tagliato il nastro della pista di pattinaggio, letteralmente presa di mira da grandi e piccoli che hanno voluto cimentarsi con le acrobazie sul ghiaccio.

Non poteva mancare il trenino, allestito grazie anche ai commercianti della città, con partenza dalla piazza e tour turistico tra le vie del centro per guardare al capoluogo della Valle San Martino da un’insolita angolazione. A rendere ancora più dolce l’atmosfera il banchetto allestito dagli alpini, capitanati dal capogruppo Claudio Prati, nella vicina via Colleoni pronti a distribuire ai passanti infreddoliti ottime caldarroste e caldo vin brulè.

A completare… “l’offerta” i negozi aperti fino alle 21 per permettere a calolziesi e non di curiosare tra le vetrine per lo shopping natalizio. La pista di pattinaggio resterà aperta fino all’8 gennaio, tutti i giorni: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 23, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Il costo di ingresso è di 6 euro a persona, tempo illimitato.