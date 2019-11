Calolzio si prepara al Natale, ecco gli eventi in programma

Presepi nelle scuole, Babbo Run e un concerto gospel

L’assessore Cristina Valsecchi: “Stiamo preparando altre sorprese…”

CALOLZIOCORTE – Si avvicina il Natale e l’amministrazione calolziese si sta muovendo per regalare alla città un’atmosfera di festa e serenità. L’assessorato al turismo ed eventi, guidato da Cristina Valsecchi, ha organizzato una serie di appuntamenti per allietare il periodo di festa. “Il 29 novembre si accenderanno le luci offerte dai commercianti calolziesi – ha detto l’assessore Valsecchi -. Come amministrazione abbiamo preparato una sorpresa per la piazza Vittorio Veneto, illumineremo il palazzo comunale e abbiamo pensato anche alle frazioni”. Il comune, in collaborazione con la Pro Loco, ha preparato anche una serie di eventi.

Presepi nelle scuole

“Coinvolgere gli studenti in un progetto che promuova la creatività attraverso la riscoperta delle tradizioni”. L’assessore Cristina Valsecchi presenta così un nuovo concorso di presepi che coinvolgerà tutte le scuole della città. L’istituto scolastico che realizzerà il presepe più bello riceverà un premio del valore di 300 euro. Un concorso che si allinea con la recente delibera “Il presepe a scuola” approvata dalla Giunta regionale della Lombardia che stanzia complessivamente 50 mila euro per progetti legati alla realizzazione del presepe da parte di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie statali e paritarie della Lombardia. “Aver ideato e concretizzato questo concorso è per me motivo di grande soddisfazione – ha detto Valsecchi – non solo perché l’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo, ma anche perché coinvolge direttamente i nostri ragazzi nella riscoperta di una tradizione, quella del presepe, che si tramanda da secoli e che non ha solo una valenza religiosa ma artistica e culturale. Ringrazio la dirigente Concetta Rita Cardamone per aver accolto la mia proposta con entusiasmo e per il prezioso supporto dimostrato”.

La premiazione dei presepi avverrà prima dell’inizio delle vacanze scolastiche. Mentre tutte le opere delle varie scuole saranno esposte nelle sale del Monastero del Lavello in concomitanza con una speciale mostra, che sarà inaugurata il 14 dicembre, con gli abiti più belli del tradizionale Corteo Storico della Valle San Martino che, dopo un anno di stop, tornerà ad allietare l’Epifania.

Babbo Running

Domenica 15 dicembre arriva la Babbo Running, una nuova camminata non competitiva a sostegno di Telethon. Partenza alle ore 9.30 da piazza Vittorio Veneto e arrivo alla Casa Madonna della Fiducia (ore 11/11.30) per una piccola festa con gli ospiti della struttura che offriranno a tutti un aperitivo. La Babbo Running è organizzata dalla Casa Madonna della Fiducia e dall’assessorato agli eventi del comune di Calolziocorte. All’iscrizione verrà fornito il costume di Babbo Natale e i cappellini per i bambini offerti dal comune e una coccarda realizzata dai nonni ospiti della Casa. Le iscrizioni sono già aperte. Informazioni: 0341643820 e 3924159614. In caso di maltempo la camminata sarà rimandata a domenica 22 dicembre.

Christmas Show

Sabato 21 dicembre, ore 21, un nuovo appuntamento è in programma nella chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte. Grazie alla collaborazione di comune e parrocchia ci sarà il Christmas Show con il coro Monday Gospel diretto dal Maestro Tiziano Cogliati.