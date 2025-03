Calolzio: si rinnova la rete di acquedotto, grazie a 970 mila € dai fondi PNRR

Gli interventi fanno parte del più ampio e complesso progetto, individuato tramite modellazione idraulica, per la ricerca perdite e l’efficientamento delle reti idriche comunali

CALOLZIO – Sono iniziati i lavori per il rinnovo della rete di acquedotto comunale di Calolziocorte ad opera di Lario Reti Holding. L’intervento è finanziato con 970 mila euro dall’Unione Europea, nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR per la ricerca e riduzione delle perdite idriche in Provincia di Lecco e rappresenta un importante passo avanti per il miglioramento della gestione delle risorse idriche nel territorio.

Verranno quindi realizzati interventi mirati a stabilizzare la pressione e a garantirne un livello adeguato, fra cui la sostituzione di tratti della rete di distribuzione composta da tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) un materiale plastico altamente resistente all’usura e al tempo, per un totale di circa 2,5 km; verranno inoltre realizzate 6 camerette interrate per la distrettualizzazione delle reti che vedranno l’installazione di valvole per ridurre la pressione idrica e misurare la portata dell’acqua erogata Infine, verranno sostituite tutte le derivazioni delle utenze coinvolte fino al limite della proprietà.

Gli interventi sono stati suddivisi in 4 lotti per garantire un avanzamento efficiente dei lavori e rispettare le tempistiche prestabilite, che prenderanno avvio o contemporaneamente o in successione temporale, a seconda della tipologia di intervento. Si inizierà dal primo lotto del distretto di Macorna, per poi proseguire con quello di Alla Ca’.

Successivamente, l’intervento interesserà la zona di via Toti e, infine, l’ultimo lotto riguarderà lavori puntuali su più vie: XI febbraio, Portichetti, Villaggio Piave, Monte Tesoro (nel tratto di via Toti) e San Carlo. Per migliorare l’efficienza della rete idrica nel distretto “Macorna”, è stata pianificata la sostituzione di diversi tratti di tubazioni lungo via Cavour. Le attuali condotte in acciaio, con diametri ridotti, causano significative perdite di pressione tra via ai Colli e via Innominato. Seguirà l’intervento nella zona di via Alla Ca’.

La terza parte delle opere prevede la realizzazione di quattro camerette interrate per la riduzione della pressione in varie vie limitrofe. Infine, si procederà in via Toti dove si provvederà alla Lario Reti Holding S.p.A. pag. 2 sostituzione di alcuni tratti della rete e alla posa di saracinesche di sezionamento, necessarie in parte per separare le reti caratterizzate da pressioni differenti.

Le opere saranno realizzate nel rispetto dei caratteri morfologici ambientali dell’area e si concluderanno entro l’autunno del 2025. Tutte le sistemazioni di ripristino definitivo, previste in assoluto rispetto dei luoghi mantenendo la continuità della trama esistente, verranno realizzate dopo il consueto periodo di assestamento del manto stradale.