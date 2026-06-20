Calolzio. Sicurezza e benessere dei bambini nei parchi, avviata una raccolta firme

Petizione popolare per chiedere più attenzione a sicurezza, manutenzione e condizioni igienico-sanitarie

“Questi aspetti devono costituire una priorità permanente dell’azione amministrativa comunale”

CALOLZIOCORTE – E’ stata avviata una raccolta firme a sostegno di una petizione popolare rivolta al Comune di Calolziocorte per chiedere maggiore attenzione alla sicurezza, alla manutenzione e alle condizioni igienico-sanitarie dei parchi e delle aree pubbliche della città frequentate da bambini e famiglie.

“La petizione propone l’adozione di un piano comunale di monitoraggio e manutenzione delle aree gioco e degli spazi pubblici destinati ai minori, con controlli periodici e interventi programmati – spiegano i cittadini promotori dell’iniziativa -. Per partecipare scrivere a: petizioneparchi@libero.it. Allo stesso indirizzo è possibile inviare fotografie e segnalazioni relative ai parchi e alle aree pubbliche comunali. La documentazione raccolta verrà successivamente depositata presso il Comune per l’esame da parte degli organi competenti”.

Nella petizione i cittadini riportano, a titolo esemplificativo, alcuni episodi: “In data 3 settembre 2025 veniva segnalata la presenza di dissesti nella pavimentazione dell’area giochi antistante il Municipio, evidenziando il concreto rischio di infortuni per i bambini che quotidianamente frequentano tale spazio. Successivamente, in data 18 settembre 2025, veniva segnalata la presenza di roditori presso il Parco del Lavello e nelle aree verdi limitrofe frequentate da famiglie e minori, richiedendo l’adozione di ogni opportuno intervento a tutela della salute e dell’igiene pubblica”.

Le comunicazioni hanno dato origine a un’interlocuzione con l’Amministrazione Comunale, che ha confermato la necessità di verificare le problematiche evidenziate e di procedere agli interventi ritenuti necessari: “Tuttavia, le numerose segnalazioni che continuano a pervenire da parte dei cittadini evidenziano l’esigenza di affrontare in modo strutturale e continuativo le problematiche riguardanti la sicurezza, la manutenzione, il decoro urbano e la tutela della salute pubblica nelle aree frequentate da bambini e famiglie”.

I cittadini, quindi, chiedono che la tutela della salute, della sicurezza e della dignità

dei bambini e delle famiglie costituisca una priorità permanente dell’azione amministrativa comunale, anche mediante l’adozione di un Piano comunale per la sicurezza, il decoro e la fruibilità delle aree pubbliche frequentate da minori.

IL TESTO COMPLETO DELLA PETIZIONE