Calolzio. Street food on tour fa tappa al Lavello

Street food on tour dà appuntamento ai buongustai

Dal 27 al 29 settembre il Lavello diventerà la capitale del cibo di strada

CALOLZIOCORTE – Il taglio del nastro è fissato per le ore 12 di venerdì 27 settembre: Street food on tour fa tappa al Lavello. Una prima edizione importante che ha grandi ambizioni di crescita.

“E’ la prima tappa di un evento che, se tutto andrà bene, potrà crescere arrivando a raggiungere i numeri del Mercato Europeo di Lecco – ha detto Cesare Rossi, segretario di Anva Confesercenti per la Lombardia Ovest -. Quest’anno non abbiamo voluto perdere l’occasione di portare l’evento nella splendida cornice del Lavello e ci siamo messi in moto velocemente: avremo 20 operatori con stand di cucina greca, spagnola, tedesca, valtellinese, messicana… Livello alto di qualità e professionalità caratterizzano l’offerta”.

Le cucine apriranno alle 12 di venerdì 27 settembre e la manifestazione si chiuderà nella serata di domenica, venerdì e sabato si potranno degustare cibi da tutto il mondo fino a mezzanotte. Sul lungolago verranno allestiti tavoli per mangiare in tutta tranquillità.

“Sono convito che sarà un successo, è troppo bella la location – ha detto Giulio Zambelli, presidente Promozioni di Confesercenti -. E’ una sfida che dobbiamo vincere, è tanto tempo che avevo in mente di portare questo evento al Lavello”.

Un evento come questo, se il meteo sarà favorevole, può portare a Calolzio dalle 10 alle 20 mila persone: “Siamo sicuri che funzionerà”.

Appoggio massimo da parte dell’amministrazione comunale che ha creduto nella proposta di Confesercenti: “Abbiamo accettato volentieri ed è un piacere poter collaborare con Confesercenti – ha detto l’assessore e presidente di Confcommercio Lecco zona Val San Martino Cristina Valsecchi -. L’obiettivo di tutti è la buona riuscita di un evento che è stato curato in tutti i particolari. Infine un grazie anche ha Silea che ha dato la propria disponibilità per quanto riguarda la pulizia dell’area”.

“Crediamo che Street food on tour possa essere una bella vetrina per il nostro lungolago che sempre più si presta a iniziative che prevedono un grande afflusso di persone. Grazie agli ultimi interventi l’area è ancora più sicura e non mancano i parcheggi – ha aggiunto l’assessore Luca Caremi -. Vorrei ringraziare il comandante della Polizia Locale Andrea Gavazzi che ci ha dato una grossa mano nello svolgimento della parte burocratica”.