Calolzio. Studenti del Rota a lezione dagli avvocati Brambilla e Camporini

Stamattina si è tenuta una nuova tappa del percorso “Elementi di diritto penale”

Il percorso si concluderà con la partecipazione a un’udienza penale presso il Tribunale di Lecco

CALOLZIOCORTE – Stamattina si è tenuta una nuova tappa del percorso “Elementi di diritto penale”, pensato all’interno della disciplina Educazione Civica, per la classe 5^ dell’indirizzo tecnico AFM dell’istituto Rota di Calolziocorte.

I ragazzi hanno potuto seguire una lezione tenuta dagli avvocati della camera penale di Como e Lecco, l’avvocato Davide Brambilla e l’avvocato Paolo Camporini, che hanno illustrato in linea generale il processo penale, parlando di alcune sentenze di casi eclatanti che hanno coinvolto l’opinione pubblica italiana e di casi importanti seguiti dagli stessi avvocati.

“Un modo per far toccare con mano ai ragazzi quello che si studia sui libri, altrimenti il Diritto resterebbe una materia non legata alla realtà – ha detto il professor di Diritto ed Economia Andrea Valsecchi -. Invece l’intervento di questi esperti ci permette di dare concretezza alla materia. Il percorso si concluderà con la partecipazione a un’udienza penale presso il Tribunale di Lecco“.