Calolzio. In piazza una serie di foto per ricordare la giornata delle persone con disabilità

L’iniziativa proposta dal consigliere Pamela Maggi

“Le immagini racconteranno gli eventi organizzati negli scorsi anni per sensibilizzare le persone su questo tema”

CALOLZIOCORTE – In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta per il 3 dicembre e proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili, per una settimana il comune di Calolziocorte proietterà mediante il tabellone luminoso posto in Piazza Vittorio Veneto, immagini rappresentative di eventi organizzati negli scorsi anni atti ad incrementare la sensibilizzazione nei confronti delle persone con differenti tipi di disabilità.

“Iniziative che hanno coinvolto di volta in volta gli studenti dell’istituto Rota con i loro progetti di abbattimento di barriere architettoniche, le scuole del territorio con i racconti sulla disabilità, le associazioni sportive (dimostrazione di hockey in piazza) il C.D.D. di Calolziocorte con l’associazione Lo Specchio che hanno permesso lo svolgersi di queste manifestazioni, oltre ad Auser, U.I.L.D.M., Upper e tanti altri a cui va tutto il nostro ringraziamento” dice Pamela Maggi, consigliere con delega all’abbattimento delle barriere architettoniche.

“L’occasione vuol essere un invito a riflettere e a promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità, ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società e sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità”.