Calolzio. Tanta gioia alla casa di riposo con il Babbo Natale degli Alpini

Tradizionale appuntamento del Gruppo Alpini di Calolzio

Burolle e allegria, ore le Penne Nere si preparano alla Fera di Pomm

CALOLZIOCORTE – Una tradizione che dura ormai da molti anni e che, anche martedì scorso, il Gruppo Alpini di Calolziocorte non ha mancato di rinnovare. Nel pomeriggio, infatti, le Penne Nere calolziesi hanno portato un po’ di gioia e spirito natalizio alla Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte. Un Babbo Natale d’eccezione ha indossato il cappello da Alpino e, in un clima di festa e allegria, ha distribuito le burolle agli ospiti della struttura, un “dono” molto apprezzato da tutti.

Gli Alpini di Calolzio, però, sono già pronti per un nuovo appuntamento che va in scena da oltre 40 anni: sin dal mattino di domenica 8 dicembre, in occasione della Festa della Madonna di Casale, saranno presenti alla Fera di Pomm con le tradizionali mele e le burolle sempre nella solita postazione del lavatoio di Casale.

Alle 15 è in programma la Santa Messa nella chiesa Arcipresbiterale quindi ci sarà la processione con la statua della Madonna verso il santuario di Casale. Durante tutto il giorno in piazza Regazzoni ci sarà l’evento “Aspettando Natale”, il mercatino dei lavori dei genitori delle scuole calolziesi.