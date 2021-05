Nell’impossibilità di organizzare l’iniziativa “Siamo nati noi”

Il comune ha pensato a un augurio speciale per i bimbi nati nel 2020

CALOLZIOCORTE – L’anno scorso, per i motivi che tutti sappiamo, il comune non ha potuto festeggiare l’arrivo dei bimbi nati durante l’anno con la consueta iniziativa a loro dedicata “Siamo nati noi”. L’Amministrazione comunale, nelle persone dell’assessore Tina Balossi e del sindaco Marco Ghezzi, ha quindi deciso, in collaborazione con il Centro prima infanzia, la biblioteca e la Cooperativa Sineresi che gestisce il nido, di inviare a tutti nati nel 2020 e ai loro genitori un biglietto personalizzato di auguri, con una frase significativa di Madre Teresa di Calcutta: “I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo”.

Il biglietto è accompagnato da un invito a presentarsi nei prossimi giorni presso la biblioteca C. Cittadini (in corso Dante 16) o presso il nido (in via Padri Serviti 18/a) per ritirare gratuitamente un “Kit di benvenuto/a” che contiene, tra l’altro, l’interessante libro illustrato per bimbi “Guarda che faccia”. Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti numeri: biblioteca 0341 643820, asilo nido 0341 642493 – Cell. 342 5512386.