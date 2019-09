Calolzio. Un palazzetto al posto della vecchia scuola elementare di Sala

Abbattere la vecchia scuola per far spazio a un palazzetto

L’assessore Gandolfi: “Abbiamo già iniziato con il progetto di massima”

CALOLZIOCORTE – “Abbiamo già iniziato con il progetto di massima per il nuovo palazzetto di Sala”, a rivelare la notizia è stato lo stesso assessore ai lavori pubblici Dario Gandolfi.

E’ ancora presto per parlare di tempistiche, ma l’amministrazione ha già chiesto il parere alla Soprintendenza: “L’idea è quella di demolire la vecchia scuola primaria di Sala per far spazio a un palazzetto sportivo completo di spogliatoi”.

Si tratterebbe in un’opera molto importante, in primis per gli alunni della scuola primaria che attualmente svolgono le ore di ginnastica nella tensostruttura che, oltre a presentare alcune criticità, ha suscitato critiche ed è stata al centro di forti polemiche tra la vecchia amministrazione e i gruppi di minoranza (che oggi sono alla guida della città).

Se tutto andrà a buon fine è anche nell’intenzione dell’amministrazione spostare la tensostruttura al centro sportivo del Lavello: “Lo spazio ci sarebbe e andremmo a creare un campo da calcetto coperto” conclude Gandolfi.