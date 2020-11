Calolzio. Una panchina in piazza Veneto per dire basta alla violenza contro le donne

L’amministrazione celebra la Giornata contro la violenza sulle donne

“E’ importante ricordarci di questi simboli ogni giorno, anche nei piccoli gesti”

CALOLZIOCORTE – “Un gesto che deve andare al di là del suo valore simbolico, ma deve tradursi in azioni quotidiane affinché non si debba più parlare di violenza contro le donne”. Il vicesindaco di Calolziocorte Aldo Valsecchi, insieme a tutta l’amministrazione comunale, ha ricordato l’importante data del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

In piazza Vittorio Veneto, sotto lo striscione posizionato lo scorso anno con i nomi delle vittime di femminicidio nel 2019, è stata posizionata la panchina che solitamente si trova all’ingresso del municipio su cui è scritta una frase della scrittrice Oriana Fallaci: “Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non annoia mai”. Sulla panchina un drappo rosso e bianco, alcuni petali di rosa e le scarpe rosse, simboli di questa giornata.

“I simboli sono importanti se rimangono impressi e lasciano un segno nelle persone – ha continuato Aldo Valsecchi -. E’ fondamentale ricordare ogni giorno, anche nei piccoli gesti, che non bisogna usare nessun tipo di violenza contro le donne. Ci tengo a sottolineare come le porte del comune, in particolare quelle del settore dei Servi Sociali, sono aperte in caso di necessità, anche lì si può trovare un supporto”.