Calolzio. Vaccini antinfluenzali all’ex Sali di Bario, gente entusiasta: “Un ottimo servizio”

Fondamentale rispettare giorno e ora dell’appuntamento

L’assessore Dario Gandolfi: “Il sistema funziona, un grazie ai Carabinieri in Congedo per l’aiuto”

CALOLZIOCORTE – Un’iniziativa che è stata promossa a pieni voti dagli Over 65 che questa mattina sono stati convocati all’ex mensa della Sali di Bario per la vaccinazione antinfluenzale. I medici di base del gruppo MMGvalsanmartino hanno risposto positivamente alla richiesta di Ats per le vaccinazioni alla popolazione Over 65 e hanno trovato supporto nell’amministrazione comunale di Calolziocorte che ha messo a disposizione gli spazi.

Questa mattina la prova del nove con la somministrazione dei primi vaccini. Presente sul posto fin dalla prima mattinata l’assessore ai lavori pubblici Dario Gandolfi che si è occupato in prima persona di allestire le sale per ospitare medici e pazienti: “Tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi, il sistema funziona – ha detto -. Solo all’apertura, alle 8.30, c’è stata qualche coda perché alcune persone non hanno rispettato l’orario di prenotazione ma poi l’afflusso si è presto regolarizzato”.

E’ fondamentale ricordare che possono presentarsi al punto vaccinazioni dell’ex Sali di Bario solo i pazienti dei medici che hanno aderito all’iniziativa di Ats (ossia i dottori Elisa Di Gennaro, Giovanni Locatelli, Rosalia Cavenago, Sonia Rivetta e Sara Lauriola) esclusivamente dopo aver ricevuto la telefonata in cui viene indicato il giorno e l’orario in cui presentarsi per fare il vaccino.

“Ringraziamo i volontari dell’associazione Carabinieri in Congedo che si occupano di fornire tutte le informazioni alla gente in attesa verificando il distanziamento e che seguono la reception misurando la temperatura e facendo firmare la liberatoria per la vaccinazione – ha detto Gandolfi -. Dopo il passaggio in reception, i pazienti vengono divisi in due gruppi, a seconda del proprio medico, ed entrano nell’apposita sala per la vaccinazione. Quindi, prima di andare via, attendono qualche minuto in un’altra sala apposita”.

Soddisfatti i pazienti che abbiamo intervistato dopo la vaccinazione: “Tutto funziona nel migliore dei modi – hanno confermato -. Ringraziamo i medici che si sono messi a disposizione e l’amministrazione perché questo è proprio un ottimo servizio per noi cittadini un po’ più anziani”.

Calendario vaccinazioni all’ex Sali di Bario

Sabato 21 novembre dalle 8.30 alle 13.30 – dottoressa Elisa Di Gennaro

Sabato 21 novembre dalle 8.30 alle 14 – dottor Giovanni Locatelli

Mercoledì 25 novembre dalle 8.30 alle 13.30 – dottoressa Rosalia Cavenago

Venerdì 27 novembre dalle 8.30 alle 13.30 – dottoressa Rosalia Cavenago

Lunedì 30 novembre dalle 8.30 alle 13.30 – dottoresse Sonia Rivetta e Sara Lauriola (sostituta di Gangemi)

Mercoledì 2 dicembre dalle 8.30 alle 13.30 – dottoressa Rosalia Cavenago

Mercoledì 2 dicembre dalle 14.30 alle 19 – dottoresse Sonia Rivetta e Sara Lauriola (sostituta di Gangemi)

Giovedì 3 dicembre dalle 14.30 alle 19 – dottoresse Sonia Rivetta e Sara Lauriola (sostituta di Gangemi)

L’accesso è consentito solo se il paziente ha ricevuto la telefonata per fissare l’appuntamento. Il medico valuterà per i soggetti fragili se effettuare la vaccinazione a domicilio, presso l’ambulatorio o presso l’ex Sali di Bario. Il dottor Marco Agudio e il dottor Stefano Rossi entrambi della rete (MMGvalsanmartino) effettueranno le vaccinazioni rispettivamente nei loro ambulatori di Monte Marenzo e Carenno.

Gli altri medici