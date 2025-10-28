Calolzio, Vercurago e Carenno: le scuole medie si presentano alla comunità

Quatto incontri (di cui uno on-line) per illustrare le tre scuole dell’istituto comprensivo
Al centro degli incontri le innovazioni metodologiche, l’offerta formativa e gli incontri con le famiglie
CALOLZIOCORTE – A partire da novembre sono in programma una serie di incontri per illustrare le innovazioni metodologiche e l’offerta formativa delle tre scuole secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo di Calolziocorte.
Dopo un primo incontro on-line previsto per venerdì 7 novembre (dalle ore 20.30 alle 21.30), saranno organizzati incontri con le famiglie nelle tre scuole: Carenno, venerdì 14 novembre dalle 16.45 alle 18.15; Calolzio, venerdì 21 novembre dalle 16.30 alle 18.30 e Vercurago, giovedì 4 dicembre dalle 17.30 alle 18.30.
Tutte le informazioni nella locandina