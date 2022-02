Interessato il tratto di strada tra i civici 10 e 12, nella fascia oraria tra le 7.00 e le 18.00

Il divieto di transito istituito dal Comune di Calolzio per i lavori alla scuola di Sala

CALOLZIO – Verrà chiusa al transito in data 21 febbraio 2022, tra i civici 10 e 12, Via Erta di Calolzio. L’ordinanza sarà in vigore dalle 7.00 alle 18.00, ed è stata emanata su richiesta di un’impresa costruttrice impegnata nei lavori presso la scuola di Sala, per svolgere un’operazione di scarico che riguarderà un solaio prefabbricato, e comporterà l’occupazione del suolo pubblico. Lo fa sapere il Comune di Calolzio.

Tutti i veicoli estranei alle attività dovranno attenersi a questo provvedimento. Ai residenti in Via Erta, Via Stallo e Via Quasimodo sarà garantito l’accesso alle loro abitazioni tramite Via Mandamentale. Per agevolare la circolazione, verrà istituito un doppio senso in Via Erta, nel tratto che si interseca con Via Mandamentale.

Le modifiche alla circolazione risulteranno visibili almeno 48 ore prima dell’intervento, attraverso l’apposita segnaletica informativa, che mostrerà i percorsi alternativi da seguire.