Volontari del Soccorso: nel 2020 quasi 5.000 servizi e oltre 100mila km percorsi

Un anno particolarmente duro a causa della pandemia

I 309 volontari hanno effettuato in un anno oltre 2.000 servizi in emergenza

CALOLZIOCORTE – Un 2020 particolarmente duro. La pandemia da coronavirus ha messo a dura provo anche la “famiglia” dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte chiamati a un super lavoro per cercare di stare vicino alla popolazione in un momento tanto difficile quanto inaspettato.

Un anno fatto di sfide, con l’associazione guidata dal presidente Fabrizio Vatteroni che ha subito anche la perdita di alcuni amici. All’inizio di questo 2021 l’associazione ha tracciato il bilancio dell’anno appena concluso, nei numeri la dimensione di ciò che è stata l’emergenza sanitaria.

“La nostra associazione opera sul territorio con 6 ambulanze, 2 auto, 3 auto attrezzate per il trasporto di persone disabili e 3 pulmini attrezzati per il trasporto disabili – ha detto il presidente Vatteroni -. L’associazione può contare su 309 volontari che nel 2020 hanno effettuato un totale di 4.944 servizi percorrendo complessivamente 108.562 km“.

I servizi effettuati sono così suddivisi

Servizi in urgenza emergenza 2.013

Chilometri in urgenza emergenza 41.613 km

Gare e manifestazioni 14

Chilometri per gare e manifestazioni 125 km

Servizi alla persona 2.400

Chilometri per servizi alla persona 66.824 km

“Ovviamente la situazione legata al covid – ha concluso il presidente – ha portato a una riduzione di alcuni servizi come gare e manifestazioni, servizi scolastici, convenzioni in essere con la casa di riposo per il servizio degli ospiti che frequentavano il diurno e convenzione lago con il comune di Vercurago”.