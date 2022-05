Calolzio. Yoga all’aperto con Pro Loco e Alpini

Cinque appuntamenti: tutti i mercoledì di giugno

Il corso si svolgerà presso la sede degli Alpini in località La Cà

CALOLZIOCORTE – Nuova iniziativa realizzata dalla Pro Loco di Calolziocorte in collaborazione con il gruppo Alpini Pippo Milesi. Cinque appuntamenti nel mese di giugno (tutti i mercoledì: 1, 8, 15, 22 e 29 giugno) per praticare yoga sul terrazzo all’aperto presso la sede degli Alpini in via F. Poggi, 4 in località La Cà a Calolziocorte.

Ritrovo alle ore 19.15 per un’ora di lezione (dalle 19.30 alle 20.30). I posti sono limitati, le iscrizioni si ricevono presso la sede della Pro Loco il martedì, giovedì e sabato mattina dalle 10 alle 12 (cell. 392 4145664) oppure Gruppo Alpini cell. 347 7476276. Quota di partecipazione 25 euro (tessera Pro Loco e iscrizione). In caso si fosse già in possesso della tessera della Pro Loco la quota sarà di 15 euro. Il corso verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti.

Servono il tappetino e un abbigliamento comodo, una copertina e una salvietta. In caso di maltempo la serata sarà spostata presso l’oratorio Maria Immacolata di Calolziocorte (piazza Arcipresbiterale, 3)