Calolzio. Ztl in centro per impedire l’accesso ai camion, via libera del Ministero

Saranno installati varchi elettronici funzionali al controllo automatizzato

CALOLZIOCORTE – Negli scorsi giorni il Ministero delle Infrastrutture, dopo un lungo iter procedurale, ha autorizzato il Comune circa l’istallazione di varchi elettronici funzionali al controllo automatizzato di una Zona a Traffico Limitato sulla direttrice corso Dante e corso Europa tra la rotatoria Marenzi e quella di via Padri Serviti.

Gli stessi serviranno per intercettare, ad esempio, i veicoli pesanti che non rispettano il divieto di transito lungo la direttrice che attraversa il centro città: “Finalmente, l’annoso problema dei tir che attraversano Calolziocorte, nonostante il divieto, potrà essere risolto.

In questo modo si potranno ridurre rumore, inquinamento e pericolo per i pedoni”.

Per l’entrata in funzionamento del sistema occorrerà attendere, oltre il finanziamento e l’acquisto del dispositivo, la stesura di un’ordinanza che espliciti il perimetro, gli orari e le tipologie di utenti/veicoli cui si applicherà il divieto all’ingresso nella ZTL. Ovviamente, saranno autorizzati al transito i veicoli pesanti diretti alle attività del centro città e dei comuni collinari.