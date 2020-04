Calolziocorte, al via il servizio di consegna di pasti a domicilio

Servizio dedicato a Over 70 e persone in difficoltà

Il comune ringrazia la ditta Serist e le associazioni di volontariato

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale, in collaborazione con la ditta Serist di Cinisello Balsamo, ha attivato il servizio di pasti a domicilio. In funzione da lunedì a venerdì, il servizio è rivolto alle persone sopra i 70 anni e a coloro che si trovano in difficoltà. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito del comune di Calolzio oppure attraverso il canale Telegram.

Sempre la ditta Serist, che gestisce anche le mense scolastiche, ha donato al comune di Calolziocorte 30 Kg di chiacchiere che sono stati distribuiti al personale del comune e ai volontari delle associazioni.

“Un grazie alla ditta Serist e alle associazioni dei Volontari del Soccorso, Caritas, Spazio Condiviso, Il Gabbiano e Protezione Civile – ha detto l’assessore Tina Balossi -. Coinvolte nell’emergenza covid-19, in sinergia stanno collaborando anche con l’amministrazione comunale dedicando tempo alla solidarietà”.