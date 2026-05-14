Calolziocorte, al via le asfaltature notturne su corso Europa e via Mazzini

Investimento da 615mila euro per il rifacimento del manto stradale in alcuni dei principali punti della viabilità cittadina
I cantieri partiranno lunedì 18 maggio e saranno operativi nelle ore notturne
CALOLZIOCORTE – Nuovo piano asfaltature in arrivo a Calolziocorte, dove da lunedì 18 maggio prenderanno il via gli interventi di rifacimento del manto stradale lungo alcune delle principali direttrici cittadine. L’operazione, dal valore complessivo di 615mila euro, interesserà diversi tratti di corso Europa e via Mazzini e proseguirà fino al completamento del cantiere.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.