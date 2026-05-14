Calolziocorte, al via le asfaltature notturne su corso Europa e via Mazzini

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Investimento da 615mila euro per il rifacimento del manto stradale in alcuni dei principali punti della viabilità cittadina

I cantieri partiranno lunedì 18 maggio e saranno operativi nelle ore notturne

CALOLZIOCORTE – Nuovo piano asfaltature in arrivo a Calolziocorte, dove da lunedì 18 maggio prenderanno il via gli interventi di rifacimento del manto stradale lungo alcune delle principali direttrici cittadine. L’operazione, dal valore complessivo di 615mila euro, interesserà diversi tratti di corso Europa e via Mazzini e proseguirà fino al completamento del cantiere.

Nel dettaglio, gli operai interverranno su corso Europa nel tratto compreso tra via San Rocco e la rotatoria di via Padri Serviti, oltre che tra la rotatoria del ponte Cesare Cantù e via Lago Vecchio. Previsti interventi anche in via Mazzini, dove l’asfalto verrà rifatto a tratti fino alla rotatoria del Pascolo.

Per evitare ripercussioni troppo pesanti sulla circolazione, il cantiere sarà operativo nelle ore notturne, fascia oraria scelta proprio per contenere i disagi al traffico lungo alcuni dei punti più frequentati della viabilità cittadina.

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