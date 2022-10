La consegna, come da tradizione, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono

Un riconoscimento rivolto a cittadini, associazioni o aziende di Calolziocorte che abbiano acquisito particolari meriti

CALOLZIOCORTE – L’Amministrazione Comunale ripropone il “Premio di San Martino”, che verrà consegnato in occasione delle manifestazioni organizzate per il Santo Patrono. Il premio è volto a conferire un riconoscimento a cittadini, associazioni o aziende di Calolziocorte che abbiano acquisito particolari meriti in ambito sociale, culturale, sportivo, artistico, scientifico, economico, imprenditoriale o in qualsiasi altro settore delle attività umane in modo tale da favorire la notorietà della città.

Pertanto, le associazioni, i gruppi o i singoli cittadini sono invitati a segnalare all’Amministrazione Comunale i casi degni di citazione, accompagnati dai relativi curricula e dalla conseguente motivazione, entro e non oltre il prossimo 2 novembre alle ore 12.00. Le domande di candidatura al premio, corredate dai dati di contatto del segnalante, devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Calolziocorte o al seguente indirizzo e-mail: calolziocorte@legalmail.it.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Calolziocorte, allo 0341 639258 – 54 o a ferrari.patrizia@comune.calolziocorte.lc.it.