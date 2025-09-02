Calolziocorte: aperte le domande per le borse di studio 2024/2025

Gli studenti meritevoli possono candidarsi dal 1° al 30 settembre

Domanda da consegnare all’Ufficio Protocollo o via e-mail

CALOLZIOCORTE – Gli studenti meritevoli di Calolziocorte avranno l’opportunità di ricevere una borsa di studio per l’anno scolastico 2024/2025. L’Ufficio Pubblica Istruzione del comune ha infatti aperto i termini per la presentazione delle domande, rivolgendosi a chi ha raggiunto risultati eccellenti senza aver subito bocciature.

Possono candidarsi gli alunni residenti nel comune che abbiano conseguito il diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado con una valutazione non inferiore a 10/10, e coloro che hanno terminato un corso quinquennale della Scuola Secondaria di Secondo Grado riportando almeno 90/100.

Il contributo previsto è di 100 euro per chi conclude la Scuola Secondaria di Primo Grado e di 300 euro per chi termina la Secondaria di Secondo Grado. In caso di richieste superiori alle risorse disponibili, il Settore Servizi alla Persona stilerà una graduatoria basata sui voti, dando precedenza, in caso di parità, all’alunno più giovane.

Il modulo di richiesta è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e sul sito istituzionale. Le domande possono essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo dalle ore 14.30 di lunedì 1 settembre 2025 fino alle 14.30 di martedì 30 settembre 2025, oppure inviate via e-mail all’indirizzo calolziocorte@legalmail.it nello stesso arco temporale.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Calolziocorte in Piazza Vittorio Veneto 13, tel. 0341/639258, e-mail: ferrari.patrizia@comune.calolziocorte.lc.it