Calolziocorte. Avviata una raccolta di giocattoli per i bambini più bisognosi

L’iniziativa è promossa dal comune e dall’assessore agli eventi Cristina Valsecchi

I giocattoli verranno distribuiti la Vigilia di Natale con l’aiuto dell’associazione Gli Amici di Pedro

CALOLZIOCORTE – Anche questo Natale il Comune di Calolziocorte pensa ai bambini meno fortunati. Su iniziativa dell’assessore agli eventi Cristina Valsecchi, è stata avviata una raccolta, attiva fino al prossimo 20 dicembre, di giocattoli nuovi (oppure usati ma in buone condizioni) da donare ai bambini più bisognosi.

I giocattoli raccolti verranno distribuiti da Babbo Natale durante la Vigilia di Natale ai bambini in difficoltà con l’aiuto dell’associazione Gli Amici di Pedro per donare a tutti un momento di serenità e felicità. Per informazioni e per la consegna dei giocattoli è possibile rivolgersi alla biblioteca comunale di Calolziocorte (0341 643820) o all’assessore Cristina Valsecchi (333 2802742).

“Le famiglie più bisognose saranno individuate attraverso gli assistenti sociali – ha spiegato l’assessore Cristina Valsecchi -. La cosa bella è che quest’anno i bambini potranno scegliere il loro dono direttamente da un catalogo. La speranza è che tutto possano trascorrere un Natale sereno e felice”.