Calolziocorte. Chiusura natalizia degli uffici comunali e della Biblioteca Civica

Orari e servizi garantiti per Stato Civile e Polizia Locale

CALOLZIOCORTE – Nelle giornate di mercoledì 24 e 31 dicembre, gli uffici comunali e la Biblioteca Civica saranno chiusi al pubblico, come previsto dall’Amministrazione comunale. Il servizio di Polizia Locale sarà invece garantito secondo le consuete modalità.

Nei giorni di mercoledì 24, sabato 27 e mercoledì 31 dicembre, i Servizi dello Stato Civile e i Servizi Cimiteriali saranno garantiti con un presidio mattutino, esclusivamente su appuntamento, per permettere la gestione di atti urgenti o in scadenza e il rilascio delle autorizzazioni improcrastinabili di polizia mortuaria.

La Biblioteca Civica resterà chiusa mercoledì 24 e 31 dicembre, sabato 27 dicembre e lunedì 5 gennaio.